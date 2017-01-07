Дети из разных уголков Украины поздравили воинов с Рождеством

Сегодня в Украине празднуют предрождественский Сочельник, а завтра будут праздновать Рождество

В интернете опубликовали видеопоздравление украинским воинам с Рождеством от детей из разных уголков Украины. Запись опубликована на канале «Военное телевидение Украины» в YouTube.

На кадрах дети из Одессы, Харькова, Чернигова, Львова, Житомира, Краматорска, Мариуполя и Киева читают стихотворение Виктории Рудковской. В строках произведения высказываются и пожелания скорейшего прекращения войны, и наступления мира на Донбассе.

«С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие наши защитники!» - говорят маленькие украинцы в конце ролика.