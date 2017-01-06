Тина Кароль: "Я бы хотела, чтобы в нашей семье еще появились детки" В назначенное время Тина появляется в своем офисе в центре Киева, наливает чашку теплой воды и устраивается поудобнее на мягком диванчике. Движения артистки плавные и размеренные, да и сама она – по-домашнему расслабленная, без капли макияжа на свежем улыбающемся личике, в уютном шерстяном костюме крупной вязки, с собранными в игривый пучок волосами. Я с опаской задаю певице острые вопросы, но с каждым следующим убеждаюсь – для Тины нет запретных тем! Вместе мы не только подвели итоги года, но и заглянули в потаенные уголки души певицы. "Вместо аптеки выбрала сцену" Тина многие не жалуют високосный год, но, составляя перед интервью список ваших достижений за 2016-й, показалось, что для вас этот год выдался успешным. – Выпустили мюзикл "Рождественская история с Тиной Кароль", провели 97 концертов по Украине, одержали тренерскую победу в шоу "Голос. Дети-3", выпустили два сингла из будущего альбома и сняли два клипа, запустили производство помады фирменного оттенка и даже стали писательницей, презентовав книгу "Різдвяна історія ". И это только основные творческие победы! А какие события личного плана определили ваш год?

Уходящий год – фундамент для будущего года. Я наслаждалась творчеством, писала новый альбом. Работала с музыкантами над нашим новым звучанием. Много репетировала, посвящая время подготовке к туру, в который поеду в следующем году!

Вашу песню "Україна – це ти" включили в школьную программу. Наверное, это особенное ощущение для артиста – знать, что миллионы деток по всей стране будут учить твое произведение.

Для меня, как для автора, это очень ценно. Мурашки по коже. Когда мне об этом рассказали – не поверила своим ушам, а потом и глазам, когда увидела хрестоматию. Каждый первоклассник в нашей стране получит такой учебник в школе. Мне подарили всего один экземпляр. Обязательно поставлю его на полку, где стоят все мои награды. Горжусь этим событием - это почетно. Такое признание ценю больше, чем поп-награды и различные субъективные премии.

Знаем наверняка, что на вас ровняются многие детки. А кто для вас был примером для подражания в школьные годы?

Выбрать путь мне помогала мама – именно она отвела меня на уроки вокала. Мамина инициатива повлияла на мое становление, как певицы. Кстати, у мамы с папой были глобальные разногласия по поводу того, кем они хотят видеть в будущем свою дочь. Маме пришлось заняться маленьким бизнесом для того, чтобы у нее были отдельные средства для покупки моего концертного платья, записи первой песни. Это был серьезный протест в сторону папы. (смеется) Помню, как она сказала: "Деньги на творчество дочери я буду брать не из семейного бюджета, а заработаю лично". Отец меня видел аптекарем, домохозяйкой, знающей английский язык, – такой вот себе умной, уравновешенной, спокойной и домашней девушкой. Сейчас во мне сочетается все то, о чем мечтал папа – разве что вместо аптеки я выбрала сцену! (улыбается).

Тина, ровно год назад, тоже в канун Нового года, когда мы общались в заповеднике "София Киевская" на премьере фильма "Рождественская история с Тиной Кароль" (1+1 повторит фильм на рождетсво 6 января 2017 года), вы сказали: "Хочу простого женского счастья". Воплощается ли загаданное?

Да, женское счастье (задумчиво прикрывает глаза на долю секунды)… Сегодня вернулась из семейной поездки – мы с Веней вдвоем летали на рождественскую ярмарку в Германию. Искренне скажу – это счастье! Как семья мы стали еще крепче, и для меня это настоящее женское счастье. Счастье, что Вениамин с легкостью проходит те испытания и цели, которые я перед ним ставлю. В Англии он уже второй год, и я вижу результаты: он в идеале знает английский и стал одним из лучших учеников школы. Надо не бояться ставить своим детям цели – они бесстрашно будут идти к ним! У детей нет слова "невозможно". Гармония в семье – вот что для меня женское счастье на сегодняшний день. Конечно, многие читатели хотят услышать, что изменилось у меня на личном фронте… Влюблена в искусство! И Вениамин – мой единственный мужчина.

На съемках новогоднего огонька вы пожелали Кате Осадчей, облаченной в пышный костюм елочки, стать счастливой матерью и сделали тонкий намек: "Хочу через год такой же "костюм". И речь, конечно же, не о наряде…

Конечно, я бы хотела, чтобы в нашей семье появились еще детки, скажу во множественном числе – не один и даже не два ребенка. В большей степени это инициатива Вени (улыбается). Но как это произойдет – пока не понятно. иногда подумываю об усыновлении! Для меня, если сердце горит – преград нет! конечно же, для полноценной семьи – это должно быть замужество. Но пока каким-то предложением извне не пахнет (смеется).

…Хотя многие ваши фанаты уже разглядели колечко на вашем безымянном пальчике и строят догадки.

Я очень часто ношу свое свадебное кольцо, как оберег. Я верю в особую связь с мужем, она существует и никуда не исчезнет. Для меня невероятно важно, чтобы в ответственные моменты я могла обратиться К ЖЕНЕ. Надеваю колечко, И мы с ним вдвоем идем к цели, побеждаем, получаем то, о чем мечтали. К Новому году и Рождеству готова!

К Новому году и Рождеству готова! Фото: Пресс-служба Тины Кароль "Выбирая подарки, отдаюсь чувству спонтанности" Тина, до Нового года дней осталось с воробьиный нос. Вы из тех, кто в последний день носится по городу, выбирая подарки, или подходите к этому вопросу основательно, пишете wish list для близких?

Если тщательно расписывать список с подарками заранее, есть вероятность, что начнете жадничать: "Так, этому вот такой подарок, этому такой, а этот… достоин подарка? И не слишком ли это все дорого?" выбирая подарки, я отдаюсь чувству спонтанности. Делаю это быстро и искренно. Первая идея, которая пришла в голову (В соответствии с твоими возможностями), – самая точная.

Для Вени уже подобрали особенный презент?

Займусь этим 29 декабря - у меня как раз будет выходной. Тщательно думаю над тем, что подарить Вене – для меня важно, чтобы он радовался скромному подарку, Чтобы ценил в первую очередь внимание мамы. Важно воспитывать в ребенке ответственность и скромность, я не хочу, чтобы он превратился в "мажора" или маменькиного сыночка. К тому же, по моему убеждению, гораздо важнее дарить впечатления – это то, что остается в памяти. К примеру, цена айфона – это бюджет нашей недавней с Веней поездки на рождественскую ярмарку. Такие моменты формируют ментальную связь, которая дарит ребенку ощущение защищенности.

Мне почему-то кажется, что и себя вы тоже предпочитаете баловать впечатлениями.

Вы абсолютно правы, я лучше отправлюсь в путешествие, нежели куплю дорогостоящие украшения, одежду. Наверное, потому что праздника мне хватает на сцене. А лучший подарок для себя – интересный отдых, поездка, спонтанное решение, например, поужинать в Одессе: сели в машину и поехали! Любое приключения – это интрига! (улыбается с хитринкой).

А 25 января – дата, когда уже и вы сами будете принимать поздравления. Как хочется провести свой день рождения?

Я знаю, как проведу этот день! Многие удивляются, почему я выбираю именно такой сценарий, но… С тех пор, как не стало Жени, я не праздную свой день рождения. Помню, как мы весело праздновали вместе, теперь в этот день у меня глубокая ностальгия… (опускает глаза) 25 января я буду на съемках шоу "Голос країни". Конечно же, накрою на стол, буду угощать всех музыкантов, операторов, продюсеров, режиссеров шоу. Подарков не жду, но внимание всегда приятно. ВОПРОС РЕБРОМ Тина, вас любят и ждут с гастролями в России, но вы не единожды давали понять - пока что выступать там не будете. Изменилась ли ваша точка зрения? Я артист, который сумел поставить национальные интересы выше собственных. Я люблю свою страну, которая меня взрастила. В этом году мы смогли сыграть в Украине 97 концертов, и мне не пришлось прогибаться под изменчивый мир, как поет Андрей Макаревич. Думаю, вы понимаете, о чем я. Мне не нужно заигрывать ни с кем. Мои гастроли в России сейчас неуместны, но когда-нибудь наступят и другие времена. Я очень надеюсь, что Украина не станет разменной монетой для тех, кто взял на себя ответственность навести порядок в нашей стране. Но, согласитесь, сейчас кредит доверия народа к новой власти гораздо меньше, чем после Революции достоинства – неподъемные тарифы, несусветные богатства в декларациях новоизбранных политиков…

Увы, политики вновь заставляют людей обманывать государство. Например, из-за высоких тарифов сейчас все начнут использовать магниты, чтобы "скручивать" показания счетчиков и так далее. Ведь наше доверие не резиновое! Ничего страшного не будет, если мы соберемся все снова и выгоним тех, кто нам не угоден. И будем это делать до тех пор, пока не наведем порядок в своем доме. Мы должны ценить свою национальную самоидентификацию. В самый ответственный момент я поддержала нашу страну, написав песню "Україна – це ти", которая стала той частичкой идентификации, о которой я говорила выше. Не надо бояться. Необходимо отстаивать себя и будущее своих детей. Политики должны бояться народ! Мы, сознательные артисты, всегда будем голосом нации, ведь ведем за собой миллионы. Многие политики живут по вертикали, от сессии к сессии, не задумываясь, что оставят в истории. Мы же, обычные люди, живем по горизонтали, и будущее, по сути, зависит только от нас. Я бы очень хотела, чтобы был найден баланс между этими двумя параллелями. И каждый мог гордиться собой и своей страной! ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ Ваш сын Вениамин ходит в частную британскую школу. Как быстро он влился в англоязычный коллектив, нашел ли там настоящих друзей?

Веня на сегодняшний день – человек мира и находит язык абсолютно со всеми детьми, благодаря знанию английского. Он открытый, творчески не закомплексованный, не зажатый системой маленький человек. Он фонтанирует идеями, и всегда готов к импровизации.

Эмоциональная связь, которая годами формировалась между вами с Веней, не стирается на расстоянии? Психологи отмечают, что подобные разлуки ребенка с матерью порой приводят к кризису в отношениях. Дети бунтуют, пытаются навязать почерпнутое в новом окружении своим родителям…

Конечно, связь не стирается! Сын уже давно привык к моему насыщенному концертному графику. Вениамину очень нравится в Англии, это его личное желание. Если бы он сказал "хочу домой" - был бы дома. Там он живет в прекрасной украинской семье – Надежды и Романа Сурмы, окутан любовью, украинскими традициями. Танцует гопак, ходит в украинскую общину. Признаюсь откровенно, украинский язык он выучил именно ТАМ. немножко подрастет – возьмемся изучать еще какой-нибудь язык. Правда, французский Вене совсем не пошел. Ну, я и не настаиваю. Может, его мозг подчинен более сложным задачам, и он перед поездкой в Японию увлечется восточными языками. (через 4 года Тина пообещала сына отвезти в Токио на Олимпиаду)

Вы поддерживаете все увлечения сына, балуете его. А знает ли Вениамин, что такое наказание?

Он знает, что такое строгий тон. С детства я его воспитывала так, что ни разу он у меня не получил – ни по попе, ни ремнем, ни тапком. Собственно, что было в моем детстве! (смеется). Мои родители были изначально против такого лояльного подхода в воспитании, но сегодня видят хороший результат, и признают мою методику. Мы договорились с сыном, что в любой момент можем все обсудить, договориться. Пусть он лучше триста раз спросит меня "почему?", и я найду в себе спокойствие Будды, чтобы все ему объяснить. ТЕЛО В ДЕЛО Для тех, кто не слишком жалует диеты, расскажите, как оставаться в тонусе.

Чуда не бывает. надо держать форму. Не особо люблю ходить в рестораны с теми, которые кушают все, что угодно, и нигде у них эти "булочки" не откладываются! А ты сидишь и грустишь над салатом! (Смеется). Многие спрашивают, как же отказаться от сладкого. Но зачем отказываться? Ешьте сладкое до полудня. Что касается физической активности, мне ближе всего пилатес с его медитативностью: замереть в статике И напрячь все мышцы. Я в восторге от эффекта: у меня сразу ясный ум и столько новых мыслей в голове. А вот кардио нагрузки не люблю.

Каждый из нас проходил этап "нелюбви" к себе. Что посоветуете девушкам, сомневающимся в себе?

На самом деле, у меня всегда звучит такой внутренний монолог: "Сегодня я недостаточно красива, но завтра обязательно стану лучше!" И вот наступает "завтра", и снова я надеюсь на завтрашнее завтра, и тем самым нахожусь постоянно в прогрессе. (смеется) Надо не "любить себя", а прежде всего "принять себя". Это разные вещи. О ВДОХНОВЕНИИ Вы написали музыку для песни "Твої Гріхи", которая стала своеобразной точкой отсчета в новом витке вашего творчества. В каком состоянии вам комфортно творить – это должно быть состояние счастья или внутренний надрыв?

И то, и то прекрасно. И даже умиротворение для творчества - замечательный стимул. Главное – Слышать себя и внутренний голос. Не надо списывать отсутствие вдохновения на антураж или "не ту" погоду. Удача, успех, счастье – всё рядом. И только от вас зависит, принять ли их сегодня. Если вы откроетесь миру, то увидите, насколько человек целен и самодостаточен: в творчестве, в бизнесе, в любой другой сфере. Идеи – вокруг вас. Стоит открыть свое сознание, освободившись от страха сравнения, гордыни, злобы и внутренних угнетений. Отпустите все это, и Вселенная даст возможность самореализации. БЛИЦ ДЛЯ ТИНЫ КАРОЛЬ Я не смогу устоять перед соблазном, если этот соблазн…

Если это не касается семьи - во всем себе могу отказать.

История, которая рассмешила меня до того, что я хохотала вслух…

Я хохотушка, люблю смеяться и шутить. У меня есть рубрики юмора: черный, очень черный и слишком черный (смеется).

Качества в людях, которые вызывают отторжение…

Лень и лесть.

Качества, которые мне хочется развить в себе…

Спокойствие Будды. " Комсомольская правда" Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама