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Тина Кароль: "Я бы хотела, чтобы в нашей семье еще появились детки"

06.01.17 19:39Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В назначенное время Тина появляется в своем офисе в центре Киева, наливает чашку теплой воды и устраивается поудобнее на мягком диванчике.

Движения артистки плавные и размеренные, да и сама она – по-домашнему расслабленная, без капли макияжа на свежем улыбающемся личике, в уютном шерстяном костюме крупной вязки, с собранными в игривый пучок волосами. Я с опаской задаю певице острые вопросы, но с каждым следующим убеждаюсь – для Тины нет запретных тем! Вместе мы не только подвели итоги года, но и заглянули в потаенные уголки души певицы.

"Вместо аптеки выбрала сцену"

  • Тина многие не жалуют високосный год, но, составляя перед интервью список ваших достижений за 2016-й, показалось, что для вас этот год выдался успешным. – Выпустили мюзикл "Рождественская история с Тиной Кароль", провели 97 концертов по Украине, одержали тренерскую победу в шоу "Голос. Дети-3", выпустили два сингла из будущего альбома и сняли два клипа, запустили производство помады фирменного оттенка и даже стали писательницей, презентовав книгу "Різдвяна історія ". И это только основные творческие победы! А какие события личного плана определили ваш год?

  • Уходящий год – фундамент для будущего года. Я наслаждалась творчеством, писала новый альбом. Работала с музыкантами над нашим новым звучанием. Много репетировала, посвящая время подготовке к туру, в который поеду в следующем году!

  • Вашу песню "Україна – це ти" включили в школьную программу. Наверное, это особенное ощущение для артиста – знать, что миллионы деток по всей стране будут учить твое произведение.

  • Для меня, как для автора, это очень ценно. Мурашки по коже. Когда мне об этом рассказали – не поверила своим ушам, а потом и глазам, когда увидела хрестоматию. Каждый первоклассник в нашей стране получит такой учебник в школе. Мне подарили всего один экземпляр. Обязательно поставлю его на полку, где стоят все мои награды. Горжусь этим событием - это почетно. Такое признание ценю больше, чем поп-награды и различные субъективные премии.

  • Знаем наверняка, что на вас ровняются многие детки. А кто для вас был примером для подражания в школьные годы?

  • Выбрать путь мне помогала мама – именно она отвела меня на уроки вокала. Мамина инициатива повлияла на мое становление, как певицы. Кстати, у мамы с папой были глобальные разногласия по поводу того, кем они хотят видеть в будущем свою дочь. Маме пришлось заняться маленьким бизнесом для того, чтобы у нее были отдельные средства для покупки моего концертного платья, записи первой песни. Это был серьезный протест в сторону папы. (смеется) Помню, как она сказала: "Деньги на творчество дочери я буду брать не из семейного бюджета, а заработаю лично". Отец меня видел аптекарем, домохозяйкой, знающей английский язык, – такой вот себе умной, уравновешенной, спокойной и домашней девушкой. Сейчас во мне сочетается все то, о чем мечтал папа – разве что вместо аптеки я выбрала сцену! (улыбается).

  • Тина, ровно год назад, тоже в канун Нового года, когда мы общались в заповеднике "София Киевская" на премьере фильма "Рождественская история с Тиной Кароль" (1+1 повторит фильм на рождетсво 6 января 2017 года), вы сказали: "Хочу простого женского счастья". Воплощается ли загаданное?

  • Да, женское счастье (задумчиво прикрывает глаза на долю секунды)… Сегодня вернулась из семейной поездки – мы с Веней вдвоем летали на рождественскую ярмарку в Германию. Искренне скажу – это счастье! Как семья мы стали еще крепче, и для меня это настоящее женское счастье. Счастье, что Вениамин с легкостью проходит те испытания и цели, которые я перед ним ставлю. В Англии он уже второй год, и я вижу результаты: он в идеале знает английский и стал одним из лучших учеников школы. Надо не бояться ставить своим детям цели – они бесстрашно будут идти к ним! У детей нет слова "невозможно". Гармония в семье – вот что для меня женское счастье на сегодняшний день. Конечно, многие читатели хотят услышать, что изменилось у меня на личном фронте… Влюблена в искусство! И Вениамин – мой единственный мужчина.

  • На съемках новогоднего огонька вы пожелали Кате Осадчей, облаченной в пышный костюм елочки, стать счастливой матерью и сделали тонкий намек: "Хочу через год такой же "костюм". И речь, конечно же, не о наряде…

  • Конечно, я бы хотела, чтобы в нашей семье появились еще детки, скажу во множественном числе – не один и даже не два ребенка. В большей степени это инициатива Вени (улыбается). Но как это произойдет – пока не понятно. иногда подумываю об усыновлении! Для меня, если сердце горит – преград нет! конечно же, для полноценной семьи – это должно быть замужество. Но пока каким-то предложением извне не пахнет (смеется).

  • …Хотя многие ваши фанаты уже разглядели колечко на вашем безымянном пальчике и строят догадки.

  • Я очень часто ношу свое свадебное кольцо, как оберег. Я верю в особую связь с мужем, она существует и никуда не исчезнет. Для меня невероятно важно, чтобы в ответственные моменты я могла обратиться К ЖЕНЕ. Надеваю колечко, И мы с ним вдвоем идем к цели, побеждаем, получаем то, о чем мечтали.

К Новому году и Рождеству готова!
К Новому году и Рождеству готова! Фото: Пресс-служба Тины Кароль "Выбирая подарки, отдаюсь чувству спонтанности"

  • Тина, до Нового года дней осталось с воробьиный нос. Вы из тех, кто в последний день носится по городу, выбирая подарки, или подходите к этому вопросу основательно, пишете wish list для близких?

  • Если тщательно расписывать список с подарками заранее, есть вероятность, что начнете жадничать: "Так, этому вот такой подарок, этому такой, а этот… достоин подарка? И не слишком ли это все дорого?" выбирая подарки, я отдаюсь чувству спонтанности. Делаю это быстро и искренно. Первая идея, которая пришла в голову (В соответствии с твоими возможностями), – самая точная.

  • Для Вени уже подобрали особенный презент?

  • Займусь этим 29 декабря - у меня как раз будет выходной. Тщательно думаю над тем, что подарить Вене – для меня важно, чтобы он радовался скромному подарку, Чтобы ценил в первую очередь внимание мамы. Важно воспитывать в ребенке ответственность и скромность, я не хочу, чтобы он превратился в "мажора" или маменькиного сыночка. К тому же, по моему убеждению, гораздо важнее дарить впечатления – это то, что остается в памяти. К примеру, цена айфона – это бюджет нашей недавней с Веней поездки на рождественскую ярмарку. Такие моменты формируют ментальную связь, которая дарит ребенку ощущение защищенности.

  • Мне почему-то кажется, что и себя вы тоже предпочитаете баловать впечатлениями.

  • Вы абсолютно правы, я лучше отправлюсь в путешествие, нежели куплю дорогостоящие украшения, одежду. Наверное, потому что праздника мне хватает на сцене. А лучший подарок для себя – интересный отдых, поездка, спонтанное решение, например, поужинать в Одессе: сели в машину и поехали! Любое приключения – это интрига! (улыбается с хитринкой).

  • А 25 января – дата, когда уже и вы сами будете принимать поздравления. Как хочется провести свой день рождения?

  • Я знаю, как проведу этот день! Многие удивляются, почему я выбираю именно такой сценарий, но… С тех пор, как не стало Жени, я не праздную свой день рождения. Помню, как мы весело праздновали вместе, теперь в этот день у меня глубокая ностальгия… (опускает глаза) 25 января я буду на съемках шоу "Голос країни". Конечно же, накрою на стол, буду угощать всех музыкантов, операторов, продюсеров, режиссеров шоу. Подарков не жду, но внимание всегда приятно.

ВОПРОС РЕБРОМ

  • Тина, вас любят и ждут с гастролями в России, но вы не единожды давали понять - пока что выступать там не будете. Изменилась ли ваша точка зрения?

Я артист, который сумел поставить национальные интересы выше собственных. Я люблю свою страну, которая меня взрастила. В этом году мы смогли сыграть в Украине 97 концертов, и мне не пришлось прогибаться под изменчивый мир, как поет Андрей Макаревич. Думаю, вы понимаете, о чем я. Мне не нужно заигрывать ни с кем. Мои гастроли в России сейчас неуместны, но когда-нибудь наступят и другие времена. Я очень надеюсь, что Украина не станет разменной монетой для тех, кто взял на себя ответственность навести порядок в нашей стране.

  • Но, согласитесь, сейчас кредит доверия народа к новой власти гораздо меньше, чем после Революции достоинства – неподъемные тарифы, несусветные богатства в декларациях новоизбранных политиков…

  • Увы, политики вновь заставляют людей обманывать государство. Например, из-за высоких тарифов сейчас все начнут использовать магниты, чтобы "скручивать" показания счетчиков и так далее. Ведь наше доверие не резиновое! Ничего страшного не будет, если мы соберемся все снова и выгоним тех, кто нам не угоден. И будем это делать до тех пор, пока не наведем порядок в своем доме. Мы должны ценить свою национальную самоидентификацию. В самый ответственный момент я поддержала нашу страну, написав песню "Україна – це ти", которая стала той частичкой идентификации, о которой я говорила выше. Не надо бояться. Необходимо отстаивать себя и будущее своих детей. Политики должны бояться народ! Мы, сознательные артисты, всегда будем голосом нации, ведь ведем за собой миллионы. Многие политики живут по вертикали, от сессии к сессии, не задумываясь, что оставят в истории. Мы же, обычные люди, живем по горизонтали, и будущее, по сути, зависит только от нас. Я бы очень хотела, чтобы был найден баланс между этими двумя параллелями. И каждый мог гордиться собой и своей страной!

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

  • Ваш сын Вениамин ходит в частную британскую школу. Как быстро он влился в англоязычный коллектив, нашел ли там настоящих друзей?

  • Веня на сегодняшний день – человек мира и находит язык абсолютно со всеми детьми, благодаря знанию английского. Он открытый, творчески не закомплексованный, не зажатый системой маленький человек. Он фонтанирует идеями, и всегда готов к импровизации.

  • Эмоциональная связь, которая годами формировалась между вами с Веней, не стирается на расстоянии? Психологи отмечают, что подобные разлуки ребенка с матерью порой приводят к кризису в отношениях. Дети бунтуют, пытаются навязать почерпнутое в новом окружении своим родителям…

  • Конечно, связь не стирается! Сын уже давно привык к моему насыщенному концертному графику. Вениамину очень нравится в Англии, это его личное желание. Если бы он сказал "хочу домой" - был бы дома. Там он живет в прекрасной украинской семье – Надежды и Романа Сурмы, окутан любовью, украинскими традициями. Танцует гопак, ходит в украинскую общину. Признаюсь откровенно, украинский язык он выучил именно ТАМ. немножко подрастет – возьмемся изучать еще какой-нибудь язык. Правда, французский Вене совсем не пошел. Ну, я и не настаиваю. Может, его мозг подчинен более сложным задачам, и он перед поездкой в Японию увлечется восточными языками. (через 4 года Тина пообещала сына отвезти в Токио на Олимпиаду)

  • Вы поддерживаете все увлечения сына, балуете его. А знает ли Вениамин, что такое наказание?

  • Он знает, что такое строгий тон. С детства я его воспитывала так, что ни разу он у меня не получил – ни по попе, ни ремнем, ни тапком. Собственно, что было в моем детстве! (смеется). Мои родители были изначально против такого лояльного подхода в воспитании, но сегодня видят хороший результат, и признают мою методику. Мы договорились с сыном, что в любой момент можем все обсудить, договориться. Пусть он лучше триста раз спросит меня "почему?", и я найду в себе спокойствие Будды, чтобы все ему объяснить.

ТЕЛО В ДЕЛО

  • Для тех, кто не слишком жалует диеты, расскажите, как оставаться в тонусе.

  • Чуда не бывает. надо держать форму. Не особо люблю ходить в рестораны с теми, которые кушают все, что угодно, и нигде у них эти "булочки" не откладываются! А ты сидишь и грустишь над салатом! (Смеется). Многие спрашивают, как же отказаться от сладкого. Но зачем отказываться? Ешьте сладкое до полудня. Что касается физической активности, мне ближе всего пилатес с его медитативностью: замереть в статике И напрячь все мышцы. Я в восторге от эффекта: у меня сразу ясный ум и столько новых мыслей в голове. А вот кардио нагрузки не люблю.

  • Каждый из нас проходил этап "нелюбви" к себе. Что посоветуете девушкам, сомневающимся в себе?

  • На самом деле, у меня всегда звучит такой внутренний монолог: "Сегодня я недостаточно красива, но завтра обязательно стану лучше!" И вот наступает "завтра", и снова я надеюсь на завтрашнее завтра, и тем самым нахожусь постоянно в прогрессе. (смеется) Надо не "любить себя", а прежде всего "принять себя". Это разные вещи.

О ВДОХНОВЕНИИ

  • Вы написали музыку для песни "Твої Гріхи", которая стала своеобразной точкой отсчета в новом витке вашего творчества. В каком состоянии вам комфортно творить – это должно быть состояние счастья или внутренний надрыв?

  • И то, и то прекрасно. И даже умиротворение для творчества - замечательный стимул. Главное – Слышать себя и внутренний голос. Не надо списывать отсутствие вдохновения на антураж или "не ту" погоду. Удача, успех, счастье – всё рядом. И только от вас зависит, принять ли их сегодня. Если вы откроетесь миру, то увидите, насколько человек целен и самодостаточен: в творчестве, в бизнесе, в любой другой сфере. Идеи – вокруг вас. Стоит открыть свое сознание, освободившись от страха сравнения, гордыни, злобы и внутренних угнетений. Отпустите все это, и Вселенная даст возможность самореализации.

БЛИЦ ДЛЯ ТИНЫ КАРОЛЬ

  • Я не смогу устоять перед соблазном, если этот соблазн…

  • Если это не касается семьи - во всем себе могу отказать.

  • История, которая рассмешила меня до того, что я хохотала вслух…

  • Я хохотушка, люблю смеяться и шутить. У меня есть рубрики юмора: черный, очень черный и слишком черный (смеется).

  • Качества в людях, которые вызывают отторжение…

  • Лень и лесть.

  • Качества, которые мне хочется развить в себе…

  • Спокойствие Будды.

" Комсомольская правда"

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