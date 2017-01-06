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Мэр Николаева заподозрил кофе-машины в разливе наркотиков

06.01.17 10:36Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Теперь Александр Сенкевич заявляет, что не хочет видеть кофе-машины на главной площади города. Это помимо лошадей.

Как пишет издание "Новости-N", об этом шла речь в среду, 4 января, в ходе заседания по поводу подготовки к снежному коллапсу и празднованию Рождества.

По мнению городского головы, у владельцев кофе-машин нет никаких разрешающих документов, а они только нивелируют торговлю из домиков, стоящих возле городской ёлки. Градоначальник отметил, что если предприниматели хотят заниматься торговлей на площади в праздничные дни, пускай арендуют домики. Сенкевич также считает, что в таких машинах нарушены все правила безопасности, ведь там находятся газовые баллоны и непонятно откуда берется вода.

Начальник управления по развитию потребительского рынка Александр Курляк сообщил, что у предпринимателей кофе-машин действительно нет разрешений и основных документов. Градоначальник допускает, что кофе-машины не наполняют казну и вообще под вопросом, что за продукт они наливают горожанам.

  • Уверен, они не платят налоги, а 90 процентов, даже не зарегистрированы, как ЧП. На торговлю у них документов, уверен, не будет. Что они там торгуют? Откуда у них вода? Может они вообще людей подсаживают на наркотики — добавляют в воду наркоту. Почему нет? А потом люди сидят читают про амфетамин... Надписи появляются на заборах с сайтами.... Никто не знает, что в этом кофе находится, - предположил мэр.

Александр Сенкевич потребовал, чтобы до конца января кофе-машины исчезли с главной площади и попросил полицию посодействовать в ликвидации незаконной торговли с кофе-машин.

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Пятница, 06.01.2017

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