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«Мы любили другу друга и не расставались круглые сутки», - Фадди Фаваца

06.01.17 17:30Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Вокруг имени известного английского музыканта Джорджа Майкла, скончавшегося на 54-м году жизни в канун Нового года, продолжают роиться слухи, порочащие его имя.

25 декабря мировую общественность потрясло известие о преждевременной кончине известного британского певца, актера, продюсера и режиссера Джорджа Майкла и хотя полиция сразу же известила прессу, что никаких подозрений смерть артиста у нее не вызывает, в прессе тут же начали появляться различные слухи и «разоблачения». К примеру, большой популярностью в Сети пользуется версия о самоубийстве музыканта.

Эти слухи появились с подачи ливанского стилиста и порноактера Фадди Фаваца, который в течение последних нескольких лет состоял в романтических отношениях с Джорджем.

«Я приехал к Джорджу Майклу и нашел его труп на кровати. Он хотел только одного - умереть, и неоднократно предпринимал к тому попытки. И вот, в конечном итоге, ему это удалось», - написал 1 января в своем микроблоге в Twitter любовник Майкла – «Мы любили другу друга и не расставались круглые сутки».

Стоит отметить, что точная причина смерти певца до сих пор не установлена. По официальной версии известный музыкант скончался от сердечной недостаточности. Однако с подачи того же Фадди в прессе появились слухи о том, что музыкант скончался из-за героина, зависимость от которого он давно приобрел.

«Ему несколько раз вызывали скорую и оказывали медицинскую помощь. Он употреблял героин», - заявил в интервью журналистам сразу же после кончины Джорджа его любовник – «Удивительно, как он смог продержаться так долго».

Добавим, что Фавац после скандальной публикации о суициде Майкла в Twitter от своих слов сразу же открестился, обвинив во всем хакеров, но соответствующие слухи продолжаются шириться в масс-медиа. Также порноактер, хорошенько пропиарившийся на смерти своего партнера, закрыл доступ к своему микроблогу и заявил журналистам, что больше не хочет говорить на эту тему и мечтает поскорее обо всем забыть, как о страшном сне.

Напомним, что Джордж Майкл, настоящее имя которого - Йоргос Кириакос Панайоту, - один из самых успешных поп-исполнителей в истории. За годы карьеры он продал более ста миллионов экземпляров своих пластинок и написал сотни саундтреков к различным лентам, мультфильмам и сериалам. За свое творчество певец дважды удостаивался премии «Грэмми» и неоднократно получал другие престижные награды.

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Пятница, 06.01.2017

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