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На Гавайях часть острова рухнула в океан

06.01.17 18:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В канун Нового Года часть знаменитого острова Камокуна, Гавайи, была погребена в океане.

От острова отвалился внушительный кусок в 9 гектаров, на нем располагалась смотровая площадка.

Остров Камокун сформировался благодаря вулкану Килауэра, на острове можно увидеть причудливые черные скалы из вулканической породы, под некоторые скалы ныряют опытные туристы.

Несмотря на свою природную красоту и кажущуюся твердость почвы под ногами — это не так, весь остров крайне хрупок, и во время очередного извержения он развалился.

Лава в том районе острова выбивалась несколько дней.

На момент нового извержения на острове было пятеро человек, которые подготовились к обследованию подводных участков под скалами, несмотря на предупреждения и даже закрытие участка, но быстрая реакция местных спасателей и чиновников спасла туристов от опасного путешествия. Разрушение острова началось еще днем, после чего оттуда начали выводить всех туристов, а территория близ Камокуна закрыта. Пятеро смельчаков были выведены из опасной зоны примерно за 15 минут до обрушения.

«К счастью, обошлось без самолетов или лодок, замеченных в этом районе в момент крушения, а также было не так много посетителей на саму дельту, которая закрыта ради общественной безопасности», — сказал Синди Орландо: «Был бы кто-нибудь рядом на земле, воде или в воздухе, жизнь бы, конечно, потеряли». Острова из лавы известны как очень опасные места, а вулкан Килауэа неуклонно извергается с 1983 года, новые земли, образованные лавой, построены на неустойчивых песках и субстратах, что делает остров относительно долговечным и при этом невероятно подверженным разрушению.

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Пятница, 06.01.2017

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