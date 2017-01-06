Киноистории: как создавался мультфильм «Жил-был пес»

Сегодня вы узнаете историю создания любимого мультика миллионов

Рассказывает пользователь ЖЖ dubikvit: «Моя дочка иногда меня спрашивает: “Папа, а какой твой любимый мультик?” Этот вопрос меня ставит в тупик. Ведь замечательных мультфильмов много, и выбрать из них какой-то один самый-самый довольно непросто. Прекрасные мультипликаторы Татарский, Дежкин, Назаров, Резников, Черкасский, Котеночкин, Шварцман, Норштейн, Качанов и многие другие оставили замечательное наследие добрых, красивых и интересных картин. Но все же есть среди них одна, которую я готов пересматривать и сейчас. Мультфильм, растасканный на цитаты. Фразы из которого до сих пор вызывают улыбку, передает bigpicture.

Это замечательный мультфильм Эдуарда Назарова “Жил-был пес”. Помните эту историю про пса, которого выгнали из дома, и волка, решившего помочь бывшему недругу? “Бог в помощь…”, “Ты шо, по деревьям лазишь?..”, “Щас спою!”, “Шо, опять?”, “Ты заходи, если что…” Не говорите, что вы не знаете, откуда эти фразы!»

Маленький мультфильм о дружбе, взаимовыручке, долге, добре. Удивительно, как в неполные 10 минут авторы смогли вложить так много! И все это рассказать интересно, красиво, с юмором.

Очаровательная простота драматургии и рисунка и прекрасная запись актеров — вот в чем, по мнению Давида Черкасского, скрыт секрет успеха работы Назарова. «И Бурков, и Джигарханян просто фантастические! Все получилось очень неброско, скромно, но очень здорово! Эдик Назаров — просто гениальный человек», — считает мультипликатор.

С литературными прототипами своего мультика Назаров познакомился в далеком послевоенном детстве. Отец будущего режиссера однажды принес сыну книжечку, в заглавии которой мальчик тут же обнаружил «ошибку». «Ой, смотри, на обложке буквы нет, написано “Казки”, а не “Сказки”», — пожаловался он отцу. Но родитель объяснил, что книга написана на украинском и поэтому ошибки нет. Одну из тех «казок» про собаку Сирко и его друга волка Назаров вспомнил лет через тридцать, уже будучи молодым художником-постановщиком на всесоюзной анимационной студии «Союзмультфильм». Тогда эта детская книжка вновь попала ему в руки, но уже в русском переводе.

«На первый взгляд, сказка совсем непримечательная. Она вообще коротенькая, всего несколько строк, — говорит Назаров. — Но там всего одно выражение было: “Щас спою!” И вот как-то меня зацепило это. Стал размышлять, какая жизнь была у волка, какая у пса, когда они были молоды… Ну и так постепенно-постепенно развернулись события».

В 1970-х аниматор регулярно гостил в городке Цюрупинске Херсонской области у своего армейского друга и однокашника по московскому Строгановскому художественно-промышленному училищу. По рассказам Назарова, провинциальное местечко Цюрупинск на самом деле выглядело как большое село, где можно было встретить и белые хаты, крытые камышом, и парней и девок, поющих по вечерам на улице народные песни, «прямо как в старину». «В общем, кое-что ухватил оттуда — настроение, аромат. Все это пришлось по душе и перекочевало в фильм», — говорит Назаров.

Сконструировать в мультфильме украинское село режиссеру помогли и зарисовки, сделанные в Киевском этнографическом музее под открытым небом — знаменитом Пирогове. Походил Назаров и по львовским этнографическим музеям, где сделал наброски одежды, утвари, посуды и всяких мелочей.

Настоящей жемчужиной материала стала музыка, которую автор мультфильма раздобыл в 1980 году в Институте фольклора и этнографии Академии наук УССР. Сотрудники учреждения подарили Назарову большую магнитофонную катушку со старинными песнями, записанными этнографами в украинских селах.

Пять из этих фольклорных произведений, среди которых были «Ой там на горі» и «Та косив батько, косив я», вошли в фильм. Автором этого саундтрека, прославившего творения Назарова, оказался любительский ансамбль «Древо» из полтавского села Крячковка, созданный в 1958 году.

Поездки по Украине привели к тому, что материала у Назарова набиралось на анимационную ленту из двух частей общим хронометражом 15 минут.

Но в итоге весь мультфильм длится лишь десять минут. По словам режиссера, разгуляться волку и псу не дал тогдашний руководитель киностудии «Союзмультфильм», с которым у мультипликатора были напряженные отношения. «Я хотел, чтобы была внятно рассказана история, но в итоге некоторые вещи получились скороговоркой, — вспоминает режиссер. — Например, сцену, где волк с псом сидят на горе и воют на луну, хотелось бы сделать длиннее. В общем, чисто психологически многие вещи можно было удлинить». Однако глава киностудии настоял на том, чтобы мультфильм вышел коротким.

Зато благодаря этому история Назарова приобрела ту самую лаконичность, которую, по мнению Черкасского, зрители так ценят в нем. Предыстория героев, которую Назаров собирался подробно экранизировать, из-за временных ограничений вылилась в короткий, но гениальный диалог-воспоминание волка и собаки:

—А помнишь, как ты меня гонял?

—Так я это…

—Ну да, работа такая…

К слову, озвучивавшие главных героев звезды советского экрана актеры Георгий Бурков (пес) и Армен Джигарханян (волк) добавили ленте славы. Причем для Джигарханяна это был дебют в мультипликации. Вначале режиссер планировал на роль волка актера Михаила Ульянова, но того в период летних отпусков не оказалось в Москве. И молодой сотрудник студии рискнул обратиться к другой величине кино.

И хотя к Джигарханяну начинающий режиссер искал особый подход, тот согласился сразу. Правда, Назаров опасался, что, увидев разложенные в студии рисунки волка, тот разгневается и откажется работать — настолько большим было физическое сходство сутулых фигур артиста и нарисованного героя.

«Волк горбатый — Джигарханян сутулый. И я перепугался, вдруг он мне как что-то залепит! — рассказывает Назаров. — А он ничего, посмотрел и сказал: “А что, нормальный волк, будем работать”».

История пса и волка изначально называлась «Собачья жизнь», и руководство советского Госкино, склонное видеть подвох в каждом шаге художника, строго спросило: «А что это вы имеете в виду?!» Назарову пришлось изменить название, чтобы его работа дошла до зрителя, а не оказалась на полке.

В итоге Эдуарду Назарову удалось за невероятно короткое время преподнести нам массу положительных эмоций, заставить нас посмеяться и всплакнуть, да и над жизнью поразмыслить.