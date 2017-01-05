В Ирпене установили самую дорогую елку в Украине

Самая дорогая елка Украины в Ирпене, Фото: kotsubynske.com.ua

В Киевской области установили самую дорогую новогоднюю елку в Украине. Она обошлась бюджету города почти в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Громада Приирпенья" со ссылкой на сайт публичных закупок Prozorro.

Самая дорогая новогодняя елка Украины оказалось искусственным "деревом" высотой в 16 метров и ценой 199 500 гривен.

Сайт отмечает, что 199 500 гривен стоило само искусственное дерево, без иллюминации и украшений. Отмечается, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши местной ирпенской школы №18.

В то же время на создание новогоднего настроения в городе Буча направили более полумиллиона гривен из бюджета.

"На 67 новогодних елочных гирлянд бучанские чиновники потратили 178 800 гривен. Гирлянда 520 погонных метров - 80,25 тысячи гривен. Еще четыре гирлянды - комету, сосульку, орнамент и снежинку закупили за 192,6 тысячи гривен. А новый домик Деда Мороза стоил бучанцам 73500 гривен ", - отмечает" Громада Приирпенья ".

"Самая дорогая елка, которую мы нашли - ее закупили в Ирпене. Она стоит 199 000", - отметил заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов.