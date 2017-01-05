Мэр Николаева обвинил нардепов в необразованности

Александр Сенкевич прокомментировал ситуацию с неосвоенными в 2016 году средствами. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии

Депутаты, которые дают комментарии по поводу неосвоенных средств, не разобрались в бюджетном процессе, кроме того, они путают неосвоенные бюджетные средства с тем, что город больше заработал в бюджет, дописывая туда те 37 миллионов, которые заработаны на депозите. Так Александр Сенкевич прокомментировал заявления, распространяемые в СМИ.

"На сегодняшний день сумма неосвоенных в 2016 году средств составляет порядка 183 миллионов, из которых около 57 миллионов - средства, выделенные на ремонт дорог, - уточнил городской голова. - Ремонтные работы были мной остановлены из-за несоответствующих погодных условий. Эти деньги не из государственной субвенции, они вернулись на котловой счет, и в текущем году мы закончим ремонт запланированных объектов. Малая образованность некоторых людей в бюджетном процессе, в том числе, и народных депутатов, говорит о том, что нужно проводить обучение. Мы будем это делать, разъяснять, что такое программно-целевой метод, освоение бюджета, котловой счет в казначействе и так далее. Народным депутатам важно объяснить, что субвенция, которая приходит 28 декабря, а казначейство при этом работает до 29-го, использована не будет. Даже если идет давление, мы эти деньги осваивать не будем, потому что должна пройти необходимая процедура", - отметил николаевский градоначальник.