Фото: Simon Crowcroft

Мэр Лондона Джерси Саймон Кроуфорд стал очевидцем забавного случая в своем городе. Он заснял на камеру мобильного телефона, как на Аппер-стрит в районе Излингтон, лошадь пыталась зайти в автобус.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент не на шутку изумил проходивших мимо людей и гостей британской столицы.

Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать от хозяина.

Представитель столичной полиции позже заявил, что Инвиктор продемонстрировал, что он - надежный член команды.

Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.

Однако не все так лояльны к лошадям. Так, мэр Николаева Александр Сенкевич потребовал от городских служб срочно убрать с Соборной площади лошадей и кофе-машины.

Ранее сообщалось, королеву Великобритании едва не пристрелил охранник Букингемского дворца.