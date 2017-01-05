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Прокатиться с ветерком: в Лондоне лошадь пыталась сесть в двухэтажный автобус

Фото: Simon Crowcroft
05.01.17 20:45Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Мэр Лондона Джерси Саймон Кроуфорд стал очевидцем забавного случая в своем городе. Он заснял на камеру мобильного телефона, как на Аппер-стрит в районе Излингтон, лошадь пыталась зайти в автобус.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент не на шутку изумил проходивших мимо людей и гостей британской столицы.

Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать от хозяина.

Представитель столичной полиции позже заявил, что Инвиктор продемонстрировал, что он - надежный член команды.

Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.

Однако не все так лояльны к лошадям. Так, мэр Николаева Александр Сенкевич потребовал от городских служб срочно убрать с Соборной площади лошадей и кофе-машины.

Ранее сообщалось, королеву Великобритании едва не пристрелил охранник Букингемского дворца.

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