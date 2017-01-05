На Евровидение-2017 поедет двойник Надежды Савченко
Исполнительница Ариса похожа на народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко на ее фото перед заключением. Фото ukranews.com
|05.01.17 19:10
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Сан-Марино пришлет на Евровидение-2017 двойника Надежды Савченко
В международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, может принять участие итальянская певица Ариса, внешне похожая на нардепа Надежду Савченко. Об этом сообщают "Украинские Новости".
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В интервью сайту EurofestivalNEWS девушка заявила, что готова потратить на подготовку к конкурсу около €300 тысяч, чтобы выступить от Сан-Марино.
Ариса также сделала репост данного интервью себе в Twitter, что можно расценивать как официальное желание поехать на "Евровидение".
Ранее сообщалось, как стать волонтером на Евровидении-2017.