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На Евровидение-2017 поедет двойник Надежды Савченко

Исполнительница Ариса похожа на народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко на ее фото перед заключением. Фото ukranews.com
05.01.17 19:10Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Сан-Марино пришлет на Евровидение-2017 двойника Надежды Савченко

В международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, может принять участие итальянская певица Ариса, внешне похожая на нардепа Надежду Савченко. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Аренда выставочного центра на Левобережной для "Евровидения" обошлась в 35 млн грн В интервью сайту EurofestivalNEWS девушка заявила, что готова потратить на подготовку к конкурсу около €300 тысяч, чтобы выступить от Сан-Марино.

Ариса также сделала репост данного интервью себе в Twitter, что можно расценивать как официальное желание поехать на "Евровидение".

Ранее сообщалось, как стать волонтером на Евровидении-2017.

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