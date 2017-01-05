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Директорам школ и главврачам разрешили не заполнять е-декларации

05.01.17 15:30Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Директоров общеобразовательных средних школ освободили от необходимости заполнять электронные декларации о доходах. Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", который вступил в силу сегодня, 5 января.

НАБУ через суд наконец получило доступ к е-декларации нужного чиновника Согласно закону, электронные декларации могут также не заполнять "должностные лица учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в сфере социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции".

Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня, пишут "Украинские Новости". .

Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Освобождены от обязанности заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Напомним, с 1 января началась вторая волна е-декларирования, которая коснется около 2 млн чиновников.

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