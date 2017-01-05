Сотрудники районных казначейств Николаевщины вышивали карту Украины

В районах Николаевской области прошла акция “Вишивана моя Україна”, которая, как сообщается, является всеукраинской и учреждена главой Государственной казначейской службы Украины Татьяной Слюз.

Стартовала акция 8 сентября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Украины.

Отчёты о её проведении размещены на сайтах Кривоозерской и Березнеговатской районных государственных администраций, передает "Новостной Николаев". Идея акции заключалась в том, что казначеи территориальных органов Государственной казначейской службы Украины своими руками вышивают карту Украины, с присущими для каждого региона орнаментами. Затем вышитая карта осуществляет новое путешествие — уже с презентацией в законченном виде.

В Березнеговатском районе этой картой могли полюбоваться в местной школе, а в Кривоозерском — в центральной районной библиотеке. Помимо самой карты, была представлена ещё и летопись, где каждое районное управление казначейства оставляло свои пожелания.

Ранее сообщалось, В Одесской области вышивают уникальный семиметровый рушник.