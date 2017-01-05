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Начальница управления культуры Николаева просит горожан не критиковать елку

05.01.17 13:49Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Руководитель управления культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета Лилия Заворотняя попросила горожан не критиковать главную новогоднюю елку Николаева, которую в этом году установили на Соборной площади.

Об этом чиновница написала на своей странице в социальной сети Facebook. При этом Лилия Заворотняя привела цитату Джеймса Рассела Лоуэлла: «Давление общественного мнения все равно что давление атмосферы: увидеть его нельзя, однако на каждый квадратный дюйм давят шестнадцать фунтов» и слова Владимира Даля «Глас народа Христа распял».

—Сегодня модно хаять городскую елку. А вы приглядитесь — так ли она плоха, как гласит общественное мнение? И общественное ли? — написала Лилия Заворотняя.

Ранее сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал работу чиновников по организации новогодних праздников на Соборной площади.

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