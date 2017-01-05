Сценаристы "Шерлока" объяснили неожиданный поворот сюжета в начале четвертого сезона

Кадр из сериала "Шерлок". Фото: LostFilm.TV

Намек на гибель Мэри Ватсон содержится в первоисточнике

Поклонники сериала "Шерлок" остались возмущены трагическим концом первой серии четвертого сезона, сообщает Radio Times. Намек на гибель Мэри Ватсон, не оставившую большинство поклонников британского сериала равнодушными, содержится в первоисточнике – произведениях Артура Конан Дойля.

Так, в рассказе "Пустой дом" Ватсон говорит о том, что Холмс знал "о его утрате". Что, как отмечается, можно интерпретировать как подтверждение того, что жена доктора Ватсона уже скончалась. По словам сценариста Марка Гэтисса, двусмысленность этого отрывка свидетельствует о необходимости присутствия персонажа Мэри в сериале. Но сценаристам было заранее понятно, что им придется "убить" ее, и "они знали — как и почему".

Другой сценарист Стивен Моффат уверен, что, поскольку большинство поклонников Шерлока Холмса знали о смерти Мэри из книги, они ожидали, что это произойдет в какой-то момент и в сериале. Очевидно и то, что это должно было стать кульминацией в одной из серии. "Мэри была мертва в течение ста лет, так что трудно удивить людей в таких обстоятельствах", — сказал Моффат.

Ранее создатель "Шерлока" заявил, что новый сезон сериала будет более мрачным.