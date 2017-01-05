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Николаевские "зважені та щасливі" нашли свою любовь

05.01.17 13:11Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Николаевец в проекте "Зважені та щасливі" похудел на 63 килограмма и нашел свою любовь

Владимир Гонта, участник проекта «Зважені та щасливі» не стал победителем шоу, но смог найти свою любовь. Так, в финальном выпуске парень рассказал, что состоит в отношениях с участницей проекта.

Об этом сообщает издание NikLife.

Тренер Гонты Вячеслав Узелков, похоже, своё обещание сдержал. В начале проекта он обещал, разбудить в парне не бабушку, а мужчину. Сам же толстун, рассказывающий о своей девственности, обещал, что в декабре он станет красавчиком и покорителем женских сердец. И, судя по счастливому финалу, одно сердце Владимиру уже удалось покорить. Его избранницей стала участница шоу Татьяна Воловик.

По словам Вовы, после того, как девушка покинула проект, он пригласил её в гости «подружиться». Ребята начали общаться, и парень не заметил, как по уши влюбился. К слову, о романе Вовы не знала даже бабушка – секрет он раскрыл в финале «Зважені та щасливі». Таким образом, он хотел сделать подарок к Новому году.

«С Таней у нас все серьезно», - заявил Вова в эфире.

Что касается самой Тани, то в первом выпуске шоу, она представилась как любвеобильная девушка, у которой уже было минимум 50 парней.

«Я использую мужчин, потому что я люблю деньги», - не скрывала девушка.

Но в то же время, Таня считала, что ее тоже используют, так как нормальный мужчина не будет любить «жирную бабу». В финальном выпуске девушка призналась, что на проекте она нашла свою любовь.

К слову, Воловик считали потенциальной финалисткой, но в силу травмы она покинула проект ранее. Владимир Гонта оказался в шаге от победы как участник домашнего похудения. Финальное взвешивание показало, что он сбросил 63 кг, и, таким образом, из парня в 141 кг превратился в стройного юношу в 78 кг.

Касательно другой николаевской участницы с неординарной внешностью Кристины Головченко, то на финальном взвешивании ее результатом стало 95 кг. Таким образом, прийдя из весом 111 кг, участница сбросила 16 кг. По словам Кристины, она переехала в Киев и даже встретила свою любовь.

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Четверг, 05.01.2017

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