Александр Сенкевич: "На празднование Нового года-2018 выделим 5 млн. грн. – и пусть кто-то из депутатов возразит"

Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время совещания, посвященного подготовке городских служб к борьбе с рождественской стихией, раскритиковал работу чиновников по организации праздника на Соборной площади.

Он, в частности, поручил управлению по развитию потребительского рынка срочно убрать с площади лошадей, а коммунальному предприятию по организации питания в учебных заведениях изменить расположение аттракционов, украсить иллюминацией ярмарочные домики и предоставить их предпринимателям. Городской голова Александр Сенкевич отметил, что торговля на площади может быть только в ярмарочном городке, а кофе-машинам на главной площади города не место.

Мэр считает, что в 2016 году было предусмотрено недостаточно средств на празднование нового года да и состояние самой площади оставляет желать лучшего. "На празднование Нового года-2018 выделим 5 млн. грн. – и пусть кто-то из депутатов возразит", - отметил Александр Сенкевич.