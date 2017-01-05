Шоколад и мясо вредят психическому здоровью человека, — исследование

Ученые выяснили, что шоколад и мясо могут навредить психическому здоровью человека. Эти продукты могут быть вредны, если употреблять их пищу в больших количествах.

Группа испанских ученых, проанализировав воздействие некоторых продуктов на психику человека, пришла к выводу, что мясо и шоколад в больших количествах могут нанести непоправимый вред организму.

Дело в том, что первыми симптомами, вызванными потреблением этих продуктов сверх нормы, является депрессия.

Первоначально такая еда оказывает возбуждающий эффект на человеческий организм. Люди, употребляющие много сладкого или жирного наиболее склонны к скачкам настроение от глубокой депрессии до необузданной радости.

В результате систематического употребления этих продуктов в больших количествах шанс заболеть психическими болезнями намного выше, чем у остальных.

Также жирное и сладости могут негативно отразиться на желудке.

Тем не менее, специалисты не стремятся сеять панику, так как употребление шоколада и мяса в допустимых дозах не только не вредно а напротив очень полезно для организма.

Следует отметить, что ранее американские ученые доказали, что шоколад является отличной профилактикой инфарктов и инсультов. Он препятствует образованию тромбов. В одной шоколадке (а если быть точнее, в 40 граммах этого продукта) антиоксидантов содержится больше, чем в одном бокале красного вина. Так что с уверенностью можно заявить, что он отлично справляется с выводом токсинов из организма. Он укрепит кровяные сосуды, заставит ваше сердце биться ровно, нормализует повышенное давление. Шоколад обладает значительным количеством витаминов В и А, кальцием, фосфором, калием и железом.

Кроме того, всего несколько кусочков шоколада повышают устойчивость к стрессам и улучшают память.

А вот польза мяса проявляется в его наборе уникальных аминокислот, которые способствуют активной работе организма. Мясо содержит белки, жиры и углеводы, но на 76% оно состоит из воды. Количество жиров и ценность белков варьируется в зависимости от вида мяса.

Мясо имеет в составе также фосфор, железо, магний, йод, калий и цинк, витамины групп Е, А, В, Д, что позволяет нашему организму работать в полную силу. Например, витамин В12 способен регулировать жизнедеятельность нервных клеток головного мозга, что способствует долгой работоспособности и активности.

Так что вывод очевиден, все хорошо в меру.