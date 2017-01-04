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Как отмечали Новый год в украинских компаниях

04.01.17 17:42Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Девять из десяти компаний в Украине организовывают новогодние корпоративы для своих сотрудников. Но только в трети компаний гуляния проходят за счет работодателя. Для остальных предновогодняя вечеринка в кругу коллег в среднем обходится от 200 до 500 грн.

В каком формате проходил последний корпоратив 2016 года в украинских компаниях, узнавал Международный кадровый портал hh.ua.

Новый год – самый распространённый и любимый офисный праздник. 89% компаний отмечали Новый 2017 год на корпоративном уровне. Почти половина опрошенных провели вечер традиционно в виде застолья с алкоголем, танцами и конкурсами. Практически в каждом десятом офисе соблюдали «сухой закон» – застолье проходило без алкоголя. Еще 7% сотрудников отмечали праздник с официальными речами и поздравлениями. А вот такие дорогостоящие мероприятия, как салют, корпоративы при участии звезд, экскурсионные туры и совместные поездки на отдых встречались крайне редко.

Только в трети компаний корпоратив проходит за счет работодателя. Остальные платят за празднование со своего кармана. Двум из пяти опрошенных он обходится не более чем в 200 грн. Однако нередко «белым воротничкам» приходится выкладывать более внушительные суммы. Например, каждый четвертый тратит на праздник в кругу коллег 300-500 грн, а каждый шестой — больше 500 грн.

Трое из пяти офисных сотрудников получили подарок от работодателя. Чаще всего сотрудники получали в качестве подарка конфеты и алкоголь. Каждого восьмого работодатель к концу года порадовал денежной премией. Реже компании презентовали сувенирную продукцию и еще реже – продукцию компании, предметы домашнего обихода и подарочные сертификаты.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в декабре 2016 года. В опросе приняли участие 1032 респондента из разных регионов Украины.

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Среда, 04.01.2017

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