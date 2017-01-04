21.12.16 16:502730
Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году
|04.01.17 16:10
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Названы самые скачиваемые в мире фильмы с пиратских торрентов в минувшем году
Фильм "Дэдпул" стал самым скачиваемым с пиратских торрентов по всему миру в 2016 году. Об этом сообщает Time.
По данным издания, на втором месте оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а на третьем – "Первый мститель: Противостояние".
Кроме них в рейтинг также вошли "Звездные войны: Пробуждение силы" и обе части "Дня независимости".