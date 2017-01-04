Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году

Названы самые скачиваемые в мире фильмы с пиратских торрентов в минувшем году

Фильм "Дэдпул" стал самым скачиваемым с пиратских торрентов по всему миру в 2016 году. Об этом сообщает Time.

По данным издания, на втором месте оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а на третьем – "Первый мститель: Противостояние".

Кроме них в рейтинг также вошли "Звездные войны: Пробуждение силы" и обе части "Дня независимости".