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На картине Леонардо да Винчи обнаружили пришельца (ВИДЕО)

04.01.17 15:22Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

На картине "Иоанн Креститель", выполненное в 1514-1516 годах маслом по дереву, известный итальянский художник Леонардо да Винчи зашифровал неизвестное существо.

Такое важное открытие сделали не сотрудники Лувра, где хранится это полотно, или именитые искусствоведы, а уфологи.

По мнению исследователей внеземных форм жизни, на картине можно отыскать голову представителя инопланетной цивилизации.

Как известно, многие работы да Винчи содержат различные тайные образы и знаки, которые увидеть невооруженным глазом невероятно сложно или даже невозможно без использования специальной электроники.

Образ ближайшего предшественника Иисуса Христа на полотне отличается от канонического. Иоанн Креститель изображен на картине не суровым стариком с длинной бородой, а симпатичным юношей с загадочной улыбкой на лице.

Помимо этого, на заднем плане отсутствует красочный и яркий пейзаж, характерный не только для да Винчи, но и для других мастеров эпохи Возрождения. Вместо этого фигура пророка окутана темной дымкой, выполненной в технике сфумато, которую изобрел сам художник.

Чтобы получить изображение пришельца, картину необходимо симметрично отразить по горизонтали. Но и так срытый объект увидеть нельзя.

Уфологи использовали современные методы фотообработки и тонирования, чтобы сделать артефакт заметным. На полотне действительно вырисовывается грушевидная голова некоего человекоподобного существа с высоким лбом, огромными глазами, маленькими ноздрями и тонким ртом с опущенными уголками губ.

Исследователи не сомневаются, что мастер добавил эту скрытую деталь на свой шедевр целенаправленно. Иоанн Креститель на картине смотрит прямо на зрителя и показывает пальцем куда-то вверх, словно хочет что-то сказать наблюдателю.

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Среда, 04.01.2017

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