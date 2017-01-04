Николаевские активисты украсили Матвеевский лес

Николаевские активисты украсили электрическими гирляндами елки в Матвеевском лесу

Вчера вечером несколько десятков общественников украсили эклектическими гирляндами живые елки и сосны в Матвеевском лесу.

Как сообщили организаторы мероприятия, активисты привезли с собой электрические генераторы и подключили гирлянды, которые после захода солнца засияли сотнями разноцветных огоньков и наполнили лес праздничным новогодним настроением.

По словам организаторов мероприятия, с помощью такого необычного флешмоба они хотят привлечь внимание к проблемам засорения леса, незаконной вырубки деревьев и вывоз песка для строительных нужд.