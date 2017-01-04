21.12.16 16:502730
Николаевские активисты украсили Матвеевский лес
|04.01.17 13:27
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Николаевские активисты украсили электрическими гирляндами елки в Матвеевском лесу
Вчера вечером несколько десятков общественников украсили эклектическими гирляндами живые елки и сосны в Матвеевском лесу.
Как сообщили организаторы мероприятия, активисты привезли с собой электрические генераторы и подключили гирлянды, которые после захода солнца засияли сотнями разноцветных огоньков и наполнили лес праздничным новогодним настроением.
По словам организаторов мероприятия, с помощью такого необычного флешмоба они хотят привлечь внимание к проблемам засорения леса, незаконной вырубки деревьев и вывоз песка для строительных нужд.