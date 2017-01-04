"Майн кампф" Гитлера бьет хиты книжных продаж в Германии

Переизданная книга "Майн кампф" с комментариями стала лидером продаж в Германии в 2016 году. Об этом сообщает Tagesspiegel.

По словам директора Института современной истории Андреаса Виршинга, за прошедший год было продано 85 тысяч книг вместо планируемых 4 тысяч, а в конце января выйдет уже шестой тираж.

"Майн кампф" - книга Адольфа Гитлера, сочетающая элементы автобиографии с изложением идей национал-социализма. Немецкое название "Майн Кампф" при упоминании книги часто употребляется без перевода.

Кроме того, Виршинг сообщил, что в институт поступило 70 запросов на перевод. Так, в настоящее время готовится сокращенное и переработанное издание на французском языке.

"Майн кампф" была написана в 1924 году. В 2016 году переизданная книга поступила в продажу в Германии. Ассоциация учителей ФРГ предложила включить ее в школьную программу для противодействия экстремизму.

Добавим, в Австрии не утихают дискуссии вокруг дома Гитлера. Ранее министр внутренних дел Вольфганг Соботка поддержал снос дома. Но группа историков-экспертов заявила, что уничтожение здания равноценно отрицанию нацистского прошлого страны. В то же время австрийские депутаты приняли специальный закон, который позволяет изъять дом, где родился Адольф Гитлер, у его нынешней владелицы. Это позволит предотвратить превращение дома в место паломничества неонацистов.