20.12.16 20:202350
Максим Фадеев раскритиковал новогодние «шоу» на российских телеканалах
|03.01.17 18:00
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Продюсер певицы Наргиз и группы «Серебро» Максим Фадеев был в шоке от того, что показали в новогоднюю ночь телеканалы России
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Музыкант и продюсер признается, что праздничная телепрограмма на ведущих российских каналах потрясла его до глубины души.
Он прокомментировал это в своем Инстаграм.
Максим Фадеев написал, что не смог досмотреть ни одно новогоднее шоу. По его мнению, все это напоминало ему 1993 год - весь репертуар, жуткие шутки.
По его мнению, в этом году уровень глупости и пошлости в эфире побил все рекорды.
Фадеев констатирует, что новогодняя ночь на экране с каждым годом все больше становится похожей на шабаш. В кадре появлялись черти и пингвины. На первом плане были «девицы в трусах». Причем, многие звезды одновременно выступали на разных каналах. Примитивный юмор, жуткий репертуар и примитивная лубочная картинка – все это, по мнению продюсера, больше напоминает кромешный ад.
«Это просто погружение в АД. Как можно довести телевидение до такого безобразия и безвкусия?», - сетует продюсер.
Сам Фадеев смотрел в новогоднюю ночь концерт «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее» на канале «Россия. Культура».
Данное видео он опубликовал в соцсети, в подписи же к данной публикации он написал, что не смог досмотреть до конца ни одно музыкальное шоу на федеральных каналах.
Также Фадеев выразил надежду, что вскоре традиционные «Песня Года» и «Голубой огонек» с подобным содержанием не найдут ни одного благодатного зрителя.
Продюсер признался, что никаких целей своим постом он не преследовал, просто «наболело».
Надо сказать, что подписчики продюсера поддержали точку зрения Максима Фадеева.