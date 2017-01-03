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Максим Фадеев раскритиковал новогодние «шоу» на российских телеканалах‍

03.01.17 18:00Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Продюсер певицы Наргиз и группы «Серебро» Максим Фадеев был в шоке от того, что показали в новогоднюю ночь телеканалы России

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Музыкант и продюсер признается, что праздничная телепрограмма на ведущих российских каналах потрясла его до глубины души.

Он прокомментировал это в своем Инстаграм.

Максим Фадеев написал, что не смог досмотреть ни одно новогоднее шоу. По его мнению, все это напоминало ему 1993 год - весь репертуар, жуткие шутки.

По его мнению, в этом году уровень глупости и пошлости в эфире побил все рекорды.

Фадеев констатирует, что новогодняя ночь на экране с каждым годом все больше становится похожей на шабаш. В кадре появлялись черти и пингвины. На первом плане были «девицы в трусах». Причем, многие звезды одновременно выступали на разных каналах. Примитивный юмор, жуткий репертуар и примитивная лубочная картинка – все это, по мнению продюсера, больше напоминает кромешный ад.

«Это просто погружение в АД. Как можно довести телевидение до такого безобразия и безвкусия?», - сетует продюсер.

Сам Фадеев смотрел в новогоднюю ночь концерт «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее» на канале «Россия. Культура».

Данное видео он опубликовал в соцсети, в подписи же к данной публикации он написал, что не смог досмотреть до конца ни одно музыкальное шоу на федеральных каналах.

Также Фадеев выразил надежду, что вскоре традиционные «Песня Года» и «Голубой огонек» с подобным содержанием не найдут ни одного благодатного зрителя.

Продюсер признался, что никаких целей своим постом он не преследовал, просто «наболело».

Надо сказать, что подписчики продюсера поддержали точку зрения Максима Фадеева.

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Вторник, 03.01.2017

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