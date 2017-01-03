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Ученые Великобритании узнали высоту каблука хрустальных туфелек Золушки

03.01.17 13:00Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Ученые из университета Лестера (Великобритания) накануне сделали необычное открытие: им удалось определить максимальную высоту каблуков хрустальных туфелек Золушки.

По словам ученого Харинду Самаратунга, вместе с коллегами он заметил, что многие художники изображают высокий каблук на туфлях Золушки, однако на самом деле физики полагают, что его высота не превышает 1,5 сантиметров. Специалисты просчитали физические особенности хрустальной обуви, а также выяснили, что главная героиня сказки носит 36 размер туфель и весит 55 килограмм. В результате исследования научные деятели определили уровень давления ног на хрусталь в состоянии движения и покоя.

Ученые выяснили, что ноги Золушки могут сжимать стекло с силой, достигающей 28 килопаскаль. Поэтому если высота каблука будет достигать 14 см, то при этом Золушка может только ходить или стоять. Таким образом, художники мультфильмов допускают ошибку, изображая туфельки героини на высокой шпильке.

Физикам удалось опровергнуть известный стереотип о популярном сказочном персонаже. Они утверждают, что высота каблука туфелек Золушки не может быть больше 1,15 см – в противном случае обувь расколется во время бега.

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Вторник, 03.01.2017

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