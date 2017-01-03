20.12.16 13:342210
Африканец пытался проникнуть в Испанию в чемодане
|03.01.17 10:20
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Марокканка, провозившая в своем багаже беженца из Габона, арестована
Полиция Испании арестовала гражданку Марокко за то, что женщина предприняла попытку провезти 19-летнего беженца из Габона через границу в своем чемодане, пишет издание Daily Mail.
22-летняя девушка попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в Сеуте – испанском анклаве, граничащем с Марокко.
Сеута очень часто используется мигрантами из Африки в качестве точки входа в Европу.