Фельдман и «Самопомощь» взламывают страницы харьковчан для сбора персональных данных

Проанализировав ход избирательной кампании и результаты президентских выборов в США, некоторые харьковские политики решили взять на вооружение некоторые методы и наняли хакеров для продвижения себя на политическом поле Украины.

Их цель – заполучить персональные данные харьковчан для таргетирования собственной рекламы и собрать персональные данные об их интересах и политических убеждениях. С этой целью Александр Фельдман и представители политической партии «Самопомощь» обратились в компанию «Protect Master». На сайте этой компании ее клиентами значатся ГК «Агротрейд» (Всеволод Кожемяко, «Самопомощь») и концерн АВЭК (Александр Фельдман, народный депутат Украины).

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе ландшафтного парка «Feldman Ecopark», который также является клиентом «Protect Master». Что же представляет собой компания «Protect Master»? Известно, что она имеет двух учредителей.

Один из них – Никита Кныш, который с 2010 года занимается взломом страниц с персональными данными в социальной сети «Вконтакте», созданием ботов и распространением очерняющей информации.

Он уже заработал себе плохую репутацию, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы его клиентов. Стоит отметить, что Никита Кныш и его родственники проживают на территории избирательного округа Александра Фельдмана. Пользуясь знакомством с народным депутатом и имея при этом острые конфликты со своими соседями, он уже более четырех лет уклоняется от постановления суда о сносе незаконно построенного гаража и возмещении ущерба, нанесенного соседям в силу незаконных действий. Об этом свидетельствуют многочисленные документы в официальных источниках. Кроме того, с 2012 года на имущество Никиты Кныша наложен арест. И только благодаря связям с Александром Фельдманом ему удалось сохранить имущество и строительный кооператив, принадлежащий его отцу.

Именно после общения с Кнышом стало известно, какие хакерские услуги он оказывает своему благодетелю. Как ранее сообщал сайт «Тарасова правда», коммерческие идеалы Кныша победили в нем патриотические. При этом Кныш наверняка знает, что с бывшими сотрудниками СБУ мало кто из коммерсантов захочет иметь дело, потому как люди считают, что бывших сотрудников не бывает. А нанимать «агента СБУ» с целью аудита коммерческой информационной среды будет только не совсем адекватный человек. Скорее всего, именно поэтому Кныш избрал грязный способ популяризации своей фирмы путем очернения государственной реформы в сфере борьбы с киберпреступностью, а именно подготовки специалистов для новой киберполиции. При этом во всех интервью он не забывает упомянуть о своей «фирмочке». Второй основатель компании «Protect Master» – Владимир Таратушка. Студент-контрактник ХНУРЭ, который из-за нехватки баллов не смог поступить на бюджетное обучение в университет в 2012 году, сейчас имеет преференции благодаря личной поддержке в.и.о. ректора Эдуарда Рубина (депутата Харьковского облсовета от «Самопомощи»). Также он является учредителем компании по разработке и изготовлению сайтов «Panda Code». Об этом сказано на его странице «Вконтакте».

«Panda Code» значится партнером фирмы «Protect Master» и активно работает на территории России, имеет официальное представительство в Москве.

Основная информация о деятельности «Protect Master» размещается на «братском» ресурсе – сайте «Kharkiv Today», учредителем которого является спонсор партии «Самопомощь» в Харькове Всеволод Кожемяко. Этот интернет-ресурс находится на ул. Мироносицкой, 8 и зарегистрирован на отца коллеги и соратника Никиты Кныша по службе в СБУ – Андрея Саленкова. Он работал вместе с Кнышом в отделе по защите национальной безопасности СБУ, но потом они были выведены из штата по причине преследования коммерческих интересов. На ул. Мироносицкой, 8 также зарегистрировано ООО «Харьковская неделя». Это предприятие специализируется на выпуске партийной газеты «Самопомощи» и обслуживает сайт «Kharkiv Today», который, кстати, предлагает, не скрывая, услуги по размещению «грязной» рекламы в размере от 1 тыс. грн.

Учредителем газеты «Харьковская неделя» является Ирина Шкапко – доверенное лицо главы фракции «Самопомощь» в Харьковском горсовете Тараса Ситенко на выборах. А сайтом политической партии руководит Надежда Шостак, бывший сотрудник газеты «Комсомольская правда в Украине». Вышеупомянутые специалисты оказывают услуги по раскрутке личных страниц, правда, очень странным способом – путем создания ферм ботов, которые «лайкают» и делают перепосты указанных страниц. Вот, например, страница Александра Фельдмана. На ней видно, что страницу «лайкали» только боты – аккаунты, часто не имеющие даже фотографии и истории. Век информационных технологий предлагает множество новых способов завладеть умами избирателей. Некоторые, как Александр Фельдман или политическая партия «Самопомощь», уже это поняли и активно используют в своих интересах.