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Мастершеф, X-фактор и другие: кто победил в украинских телешоу-2016

02.01.17 13:35Сколько просмотров этой статьи124Сколько комментариев этой статьи0

В течение года вся страна наблюдала за участниками ТВ-шоу на центральных каналах Украины. Среди них, как талантливые исполнители, танцоры, кулинары, так и те, кто весь сезон боролся с лишним весом.

Vgorode собрал победителей популярных талант-шоу этого года в одном обзоре. Если вы пропустили финал одной из программ – самое время узнать долгожданные результаты.

Мастер-Шеф

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27 декабря стало известно имя победителя 6-го сезона кулинарного шоу "Мастер-Шеф". Победа досталась Асмик Гаспрян. Теперь она получит денежный приз и возможность обучаться в одной из самых престижных школ Le Cordon Bleu во Франции.

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Асмик 32 года и она живет в Киеве. Она называет себя украинской армянкой. По образованию – финансист, но работает мастером маникюра. При том у девушки очень интересное хобби: она занимается выращиванием, обработкой и реализацией авторских специй в собственном маленьком магазинчике.

Зважені та щасливі

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29 декабря в эфире канала СТБ состоялся финал шоу "Зважені та щасливі-6". Победителем стал стал бывший спортсмен, чемпион Украины по кикбоксингу 28-летний Аркадий Василишин из Каменец-Подольского. Он выиграл главный приз 200 тысяч гривен.

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Аркадий – самый тяжелый участник за все сезоны. Его вес в начале программы был 235 кг. Мужчине удалось сбросить 132 кг (56,17%). Тренером победителя был Вячеслав Узелков. На выигранные деньги мечтает открыть свой спортивный зал.

Супермодель по-украински

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После напряженной борьбы и финальных испытаний в суперфинале оказались Даша Майстренко, Маша Гребенюк и Света Косовская. В итоге судьи шоу назвали победительницу: победительница Супермодель по-украински 3 — Маша Гребенюк.

Напомним, что Маша родом из Киева, ей 17 лет. Мария Гребенюк была очень откровенна на кастинге: она рассказала о том, как попала в плохую компанию, стала употреблять наркотики, стала эмоционально нестабильной и навредила своему здоровью. Найти выход ей помогла мама, а сила воли, которая у девушки несомненно есть, заставила ее распрощаться с прошлым.

X-фактор

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По итогам голосования победу в седьмом сезоне самого вокального шоу страны одержал Севак Ханагян.

Севак родился в Армении. В 7 лет отец научил его играть на синтезаторе, а музыкальную школу он закончил по классу аккордеона. О сольной певческой карьере задумывался давно, зато в качестве аккомпаниатора на праздниках выступает всю сознательную жизнь.

На "Х-фактор" парень пришел, чтобы доказать всем, что он имеет право быть на сцене и делиться со зрителями своим творчеством.

Голос. Дети

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4 декабря состоялись прямые эфиры с участием телезрителей, которые отдали свои голоса за выбранных ими фаворитов. По итогам голосования, суперфиналистом стала девочка из команды Тины Кароль с мощным и очень нежным голосом. В финале Элина исполнила песню "I have nothing" Уитни Хьюстон, которая и принесла победу участнице.

Как и обещали организаторы проекта лучшего исполнителя наградили самыми неожиданными подарками. Иващенко получила возможность записать песню и клип. Более того, ее собственная композиция будет звучать на украинском радио в течение трех месяцев. Однако, в конце Элину ожидал еще один невероятный сюрприз. Ведущая Ольга Фреймут подарила сертификат на поездку в Disneyland на двоих.

Танцюють всі

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30 декабря Украина узнала имя победителя девятого сезона шоу "Танцюють всі". Им стал 12-летний участик из Молдовы Михай Унгуряну. В финале Михай с соперником Владом Литвиненко исполнили танцевальній номер по мотивам сказки "Чарли и шоколадная фабрика". Во время номера Влад стал хозяином шоколадной фабрики – богатым и одновременно одиноким человеком, а Михай – мальчиком из бедной семьи.

Кроме того, Михай окунулся еще в одну историю, взятую из фильма "Поводырь". Вместе с учасником шоу Богданом Урховым они станцевали трогательную постановку от экс-участника шоу и хореографа Дмитрия Масленникова.

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Понедельник, 02.01.2017

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