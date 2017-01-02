На этой неделе украинцев ждет звездопад с исчезнувшего созвездия Квадрантиды

В ночь с 3 на 4 января жителям Земли можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды, интересный своей историей.

Об этом сообщают РИА Новости.

Ожидается, что в пик на небе можно будет разглядеть до 100 метеоров в час. Астрономы отмечают, что в этом году сложатся благоприятные условия для наблюдения: скроется за горизонтом до полуночи.

При этом в Киеве 3-го января небо могут затянуть облака, но увидеть "падающие звезды" можно уже 2-го января, когда синоптики обещают ясное небо. Метеорный поток можно увидеть с 28 декабря по 7 января. Но максимум активности выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января.

Квадрантиды - не самый эффектный метеорный дождь, но один из самых интересных по своей истории. Название поток получил по месту нахождения места на небосводе, откуда летят метеоры – в созвездии Настенного Квадранта и впервые был описан в 1825 году.

Название созвездию дал французский астрономо Жозеф Лаланд в 1795 году, который хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент. Созвездие Квадрант было не особо популярно среди астрономов и не вошло в современный список из 88 созвездий, составленный Международным астрономическим союзом. Но, благодаря метеорному потоку, название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии.

Звезды, приписываемые Квадранту, включены в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса. Объект — прародитель метеорного потока Квадрантид удалось определить только в 2003 году. Американский астроном Дженнискен открыл астероид (196256) 2003 EH1.

Диаметр астероида 2-3 километра. Ученые считают, что астероид (196256) 2003 EH1 является остатком кометы, поэтому ситуация с прародителем потока Квадрантид напоминает метеорный поток Геминид, родительским телом которого является также астероид — бывшая комета Фаэтон.