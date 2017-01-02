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Елизавета II пропустила новогоднюю службу из-за простуды

02.01.17 11:29Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Королева Великобритании Елизавета II пропустила новогоднюю церковную службу, так как до сих пор окончательно не оправилась от перенесенной простуды

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Как сообщили в Букингемском дворце, королева приняла решение пропустить службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье.

Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе она отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме - также из-за плохого самочувствия. Её супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.

Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря - на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.

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