Из новогоднего эфира "1+1" вырезали острый номер "Квартал 95" про министра МВД Авакова

Фото того самого номера с Арсеном Аваковым и "цыпочками", фото: kp.ua

Из новогоднего эфира студии Квартал 95, который шел на канале "1+1", по неизвестным причинам вырезан номер про главу МВД Арсена Авакова, сообщает КП.

Во время концерта, который снимали три недели назад для новогоднего эфира "1+1", показали очень смешной номер о министре МВД Арсене Авакове, которого играл Юрий Крапов, одетый в стиле гламурного рэп-испонителя: в шубе, с золотыми цепями и в окружении сексапильных цыпочек - см. фото выше. Длинноногие красотки были одеты в форму полиции… из секс-шопа, изображая помощниц и заместительниц Авакова.

"Добрый вечер. Для начала разрешите представить свою команду. Итак, номер первый - Альбина. Начальник отдела по борьбе с наркотиками. Практиковалась в Голландии, стажировалась в Колумбии, лечилась в Киеве. Наркотики носом чует", - говорил в своем номере актер Квартала 95.

Министр представил всех своих помощниц одну за другой, но в новогоднюю ночь телезрители этого не увидели. Или не хватило хронометража эфира, или авторы Квартала 95 и работники телеканала "1+1" решили не драконить министра МВД.