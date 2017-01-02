Вопреки запретам: житель Запорожья запустил «Иронию судьбы» на стене многоэтажки

Житель Запорожья Василий Бушаров устроил публичный показ культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» — пишет Русская Весна

Мужчина запустил кино на торце многоэтажки с помощью видеопроектора.

Напомним, в конце 2015 года в Госкино заявили о возможном запрете фильма в связи с участием в нем Валентины Талызиной, которая находится в «черных» списках СБУ.

Позже в Нацсовете заявили, что прокатное удостоверение у фильма никто не отзывал, однако, на телеэкранах украинцы этого фильма всё равно не увидят.