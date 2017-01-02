Ученые рассказали, как начать счастливую жизнь в Новом году, соблюдая лишь три правила

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Во-первых, считают психологи, человеку необходимо осознать все совершенные ранее ошибки. Но важно не изводить себя, а понять, почему они были допущены, и подумать над тем, как в будущем не допустить повторения таких ситуаций. А при возможности, обдумать план, как их исправить. Чтобы лучше было понятно, над чем необходимо поработать, специалисты советуют записать все допущенные ошибки н бумаге.

Вторым важным этапом на пути к счастливой жизни является саморазвитие. Так, необходимо поменьше времени проводит за компьютером или перед телевизором. Лучше больше времени проводить на улице. Можно записать на курсы по рисованию, либо заняться спортом. Пользу принесет и изучение языка. Все это внесет ощущение новизны в жизнь.

Все задуманные перемены, отмечают психологи, необходимо начинать воплощать сразу же. Важно не откладывать их на потом, и если уже что-то задумано – следует переходить к действию. Быстрая реализация планов позволяет двигаться дальше, избегая депрессий и плохого настроения.