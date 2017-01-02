Инстаграм-звезда: фото кошки с большим сердцем покоряет виртуальный мир

Кошка по кличке Зои, проживающая в Нидерландах, стала настоящей звездой Инстаграм. Дело в том, что у животного довольно необычный окрас – на белой шерсти выделяется черное сердечко на груди.

Хозяйка Зои поделилась, что изначально она планировала взять только одно животное а вернее кота Иззи. Однако увидев его сестричку - «сердечную» Зои, Джоанн Сминк устоять не смогла. Теперь в доме двое четвероногих. И масса фото в Instagram. Заметим, в аккаунте хозяйки Зои и Иззи более 75 подписчиков.

Ну а особенной популярностью Зои пользуется в День святого Валентина. Джоанн отмечает, что кошка выросла ласковой, но тихой. Правда при этом очень любопытной. А еще у кошек огромные желтые глаза, которые делают их похожими иногда на сову.