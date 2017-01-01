Пилот начертил в небе поздравление с Новым 2017 годом

Пилот-любитель Бен Дэвис из Бакингема (Великобритания)нашел оригинальный способ поздравить людей с наступающим Новым годом

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В небе над Англией траекторией полета он написал фразу «Happy NY» («Счастливого Нового года», - прим. ред.). Об этом стало известно на сервисе Flightradar24, который отслеживает полеты по всему миру.

Чтобы «пролететь надпись», пилоту потребовалось 2 часа и 23 минуты. За это время он преодолел расстояние в 350 километров от момента взлета до приземления.

Аналогичную фразу на французском языке «Bonne Anne 2017» написал летчик из Новой Зеландии.