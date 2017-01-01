Звезда фильма "Эффект бабочки" Эми Смарт родила первенца Американская актриса и модель Эми Смарт впервые стала мамой. Она подарила своему супругу, телеведущему Картеру Остерхаусу дочку, которую назвали Флорой. Счастливой новостью новоиспеченная 40-летняя мама поделилась на странице в Инстаграм. С радостью и благодарностью приветствуем в этом мире нашу маленькую дочку Флору. Какой счастливый способ встретить 2017 год! Спасибо Богу за эту новую жизнь!, - написала актриса. Актриса не выкладывала ни одного снимка с беременным животом, поэтому многие поклонники подозревают, что ребенка выносила суррогатная мать. Эми и Картер познакомились в ноябре 2010 года, и уже спустя пять месяцев объявили о помолвке. Свадьба состоялась 10 сентября 2011 года. До встречи с Картером Эми на протяжении 15 лет встречалась с актером Брэндоном Уильямсом. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама