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Звезда фильма "Эффект бабочки" Эми Смарт родила первенца

01.01.17 20:33Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Американская актриса и модель Эми Смарт впервые стала мамой. Она подарила своему супругу, телеведущему Картеру Остерхаусу дочку, которую назвали Флорой. Счастливой новостью новоиспеченная 40-летняя мама поделилась на странице в Инстаграм.

  • С радостью и благодарностью приветствуем в этом мире нашу маленькую дочку Флору. Какой счастливый способ встретить 2017 год! Спасибо Богу за эту новую жизнь!, - написала актриса.

Актриса не выкладывала ни одного снимка с беременным животом, поэтому многие поклонники подозревают, что ребенка выносила суррогатная мать.

Эми и Картер познакомились в ноябре 2010 года, и уже спустя пять месяцев объявили о помолвке. Свадьба состоялась 10 сентября 2011 года. До встречи с Картером Эми на протяжении 15 лет встречалась с актером Брэндоном Уильямсом.

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Воскресенье, 01.01.2017

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