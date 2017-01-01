В Италии дирижера оркестра уволили за рассказ детям, что Санта-Клауса не существует

В Риме дирижера оркестра Джакомо Лоприено лишили работы после того, как он рассказал детям на рождественском концерте, что Санта-Клауса не существует, сообщилр "Радио Свобода

".

Мужчина расстроен холодным приемом, который ему устроила юная публика, после исполнения его оркестром диснеевского мюзикла "Frozen". Поэтому после шоу Джакомо со сцены рассказал детям о том, что Санта-Клаус вымышленный.

Родители в социальных сетях выразили свое недовольство таким поступком, поскольку их дети из-за откровений этого человека были доведены до слез.

Организатор мероприятия, компания Dimensione Eventi, заявила, что они также были шокированы заявлением дирижера.

То, что он сказал, является неприемлемым. Это было произвольное действие одного человека, – говорится в сообщении.

Позже организаторы отказались сотрудничать с Лоприено и наняли другого дирижера.