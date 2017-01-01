Планы на 2017-й: что пообещал мэр Николаева горожанам

Мэры городов планируют открывать бассейны, детские сады, закупить мобильные лаборатории и отремонтировать школы

Мэрам городов Украины напомнили, что они обещали сделать в новом 2017 году. Из обещанного мэром Николаева остался ремонт в школе №36. Об этом говорится на сайте "Слово и Дело" в соответствующей инфографике.

Так, мэр Киева Виталий Кличко планирует в 2017 году отремонтировать 300 километров дорог, открыть не менее 10 детсадов, завершить строительство второй ветки столичного коллектора и открыть полностью реконструированную Почтовую площадь ко Дню города.

Его коллега из Днепра Борис Филатов пообещал в течение 2017 года ввести в областном центре единую медицинскую информационную систему, открыть еще один центр предоставления админуслуг, закупить мобильные лаборатории для мониторинга экологической ситуации в городе и приобрести до марта "уникальный пожарный автомобиль".

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич ушел на «новогодние каникулы». Он сообщил, что временно исполняющим обязанности городского головы мэр назначил своего зама Валентина Гайдаржи. В отпуске николаевский градоначальник пробудет до конца праздников.