Путин рассказал, как стать волшебником

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении рассказал, как можно стать волшебником, и пожелал мира и процветания россиянам.

Первыми новогоднее обращение увидели жители Дальнего Востока, где в эти минуты наступает Новый год.

«Сейчас мы с волнением ждём боя курантов Московского Кремля и как никогда отчётливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее.

Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником», — сказал Путин.

Он пояснил, что для этого «просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки».

«Вот и весь секрет», — признался президент.