Губернатор Николаевщины поздравил жителей области с Новым годом

"Давайте не будем переносить споры и политическое противостояние в наши семьи", - предложил Алексей Савченко николаевцам

"Уважаемые друзья!

От всего сердца поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Ни один праздник не дарит нам столько светлых надежд и чаяний. Именно в это время каждый из нас осмысливает пережитое и подытоживает события прошлого года, задумывается о грядущем своих детей и внуков.

Накануне Нового года мы традиционно строим планы и возлагаем надежды на изменения в нашей жизни. Однако, перед тем, как наступит время загадать новогоднее желание, мы вспоминаем события прошлого года.

Он был насыщен серьезными политическими и экономическими событиями, которые затронули без исключения каждого из нас. Однако давайте не будем переносить споры и политическое противостояние в наши семьи, в круг своих близких и друзей – особенно в эти праздничные дни. Ведь, в конце концов, мы все едины в своем главном желании – мы все мечтаем о лучшей жизни.

Пусть мы разные, но страна у нас общая – одна на всех. И Николаевщина у нас общая – одна на всех. И грядущее праздник ждут и любят все, независимо от политических взглядов и убеждений. Уже совсем скоро мы соберемся за праздничным новогодним столом. И мне бы хотелось, чтобы в этот момент мы помнили об этом.

Давайте любить жизнь. Давайте любить друг друга. Пусть любовь объединит нас и будет главной движущей силой во всех наших начинаниях и изменениях в Новом году.

Хочу пожелать Вам осуществления всех замыслов и надежд, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашим семьям!

Алексей Савченко, председатель Николаевской областной государственной администрации".