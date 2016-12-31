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Украинки просят Порошенко увеличить выплаты помощи при рождении ребенка

31.12.16 19:01Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

На сайте Администарции президента появилась петиция, в которой автор требует увеличить выплаты за рождения ребенка до 135 649 гривен.

"Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми" в настоящее время государство оказывает помощь при рождении ребенку в размере 41 280 гривен. Единовременно при рождении государство выплачивает 10 320. Согласно 30960 гривен государство распределяет на 36 месяцев по 860 гривен в месяц. Эта помощь является недостаточной, и не гарантирует социальную и материальную защиту новорожденного ребенка. И совсем не обеспечивает в материальном плане ее будущее. Эти выплаты не побуждают украинские семьи до рождения детей, потому что слишком малы. Не гарантируя их социальную защиту, во время экономического кризиса. Я предлагаю Президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу, внести к Верховной Рады Украины, законопроект в котором будет предусмотрено, постепенно за два года, увеличение выплаты помощи при рождении ребенка в Украине, к 135 649 гривен за каждого новорожденного ребенка. Согласно 33912 гривен разовой помощи, и 101737 гривен распределить на 36 месяцев в среднем 2826 гривен в месяц. Этот законопроект будет гарантировать социальную защиту будущих новорожденных граждан Украины, при их рождены. А также способствовать преодолению демографического кризиса в государстве. В случае сбора 25 000 подписей, требую от президента ответить на петицию не только в электронном виде, но и лично через один из телеканалов, или при личной пресс конференции, это будет гарантией того, что президент лично рассмотрел петицию", - говорится в тексте петиции.

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Суббота, 31.12.2016

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