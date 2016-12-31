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В Одесской области вышивают уникальный семиметровый рушник

31.12.16 18:27Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Мастерицы со всего региона шьют рушник, чтобы показать разнообразие традиций Одесской области.

Идея создания рушника принадлежит одесской художнице Зое Пасечной. Она разрисовала семиметровое полотно традиционными украинскими символами и теперь путешествует с ним по городам и селам области, где вышивает вместе с местными мастерицами и школьницами. Так Зоя Пасечная хочет приобщить людей к национальной культуре.

На полотне изображено так называемое древо жизни: его корни символизируют прошлое, а крона – будущее. По замыслу художницы, самый крупный цветок изображает Одессу, а города и села представлены в виде больших и маленьких бутонов. На рушнике есть и традиционные орнаменты: волнообразные линии, символизирующие море, и виноградная лоза, означающая богатство земли, пишет "Сегодня".

Над полотном уже успели поработать мастерицы из Одессы, Белгорода-Днестровского, Сараты, Черноморска, Рени, Кодымы и Южного. После окончания вышивки рушник передадут в Одесский областной центр украинской культуры. Его также будут показывать на фолк-фестивалях.

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Суббота, 31.12.2016

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