Система е-декларирования может отключиться 1 января 2017 года

Система электронного декларирования может отключиться с 1 января 2017 года, поскольку госпредприятие "Украинские специальные системы" констатирует невозможность обеспечить стабильную работу системы, говорится в сообщении предприятия.

С 1 января начнется второй этап э-декларирования, в ходе которого должны будут подать декларации около 2 млн чиновников.

"Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе... Время, выделенное государством и обществом на подготовку реестра ко второму этапу подачи е-деклараций, уже почти исчерпано, но ни одна из проблем не решена", - говорят в УСС.

Согласно заявлению, в реализованной конфигурации Единого государственного реестра деклараций имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тыс. одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 млн деклараций в год.

Однако ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тыс. и выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока подачи деклараций.

Кроме того, количество деклараций в указанный период декларирования может достичь 2,5 млн

В заявлении подчеркивается, что "Укрспецсистемы" неоднократно акцентировала внимание НАПК на проблемах, связанных с недостаточными ресурсами реестра, а также предоставила рекомендации и предложения по составу необходимого оборудования и по модернизации реестра.

Были предложены решения, реализация которых позволила бы снизить нагрузку на оборудование и обеспечить надлежащую работу реестра.