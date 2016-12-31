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Сергей Безруков признал своих внебрачных детей

31.12.16 19:23Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Если большинство востребованных актеров проводят со своими детьми всего пару часов в неделю, то Сергей Безруков как идеальный папа практически не расстается со своей дочкой.

Сергей старается не пропускать ни одного важного события в жизни Маши: будь то первая прогулка или режущиеся зубки. Безрукову доставляет удовольствие наблюдать за тем, как растет и развивается малышка, и он отказывается расставаться с ней даже на гастролях.

Более того, актер пока даже не хочет задумываться о том, чтобы последовать примеру многих родителей и нанять няню. На днях во время своего интервью Сергей признался, что особенно ценит минуты, проведенные с дочкой, потому, что несмотря на наличие внебрачных детей, только сейчас в полной мере смог раскрыться как отец.

«Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик. Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая, – рассказал Сергей kp.ru. — Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать – только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей!»

Между прочим, в той же беседе актер затронул тему поддержания дружеских отношений с его бывшей женой – Ириной Безруковой. По словам Сергея, никаких трудностей в общении с Ириной он не испытывает, так как между ними существует договоренность не говорить о прошлом. Они продолжают работать в одном театре, но стараются обходить стороной все вопросы, касающиеся их личной жизни. Сергей признался, что крайне благодарен Ирине за то, что она дала возможность ему начать жизнь с чистого листа.

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Суббота, 31.12.2016

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