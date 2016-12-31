Ученые выяснили, почему кошки игнорируют хозяев

В процессе эволюции кошки сумели хорошо приспособиться к человеку

. Пушистые любимцы научились распознавать голоса хозяев, и даже игнорировать их, выяснили японские ученые Ацуко Сайто из Токийского университета (University of Tokyo) и Кадзутака Синодзука из Университета Южной Флориды (University of South Florida). Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Cognition («Интеллект животных»).

Специалисты провели эксперимент с участием 20 кошек разного возраста. Чужие люди и хозяева по очереди звали животных из другой комнаты, а в это время Ацуко и Кадзутака внимательно следили за изменениями в поведении домашних питомцев. Как оказалось, 15 кошек из 20 активно реагируют на зов своего хозяина, однако к нему не спешат. Остальные пять кошек и вовсе не обратили внимания на хозяйский голос.

К тому же в статье говорится, что кошки, одомашненные за 8000 лет до н.э., стали ручными лишь по своему собственному желанию. Эти домашние любимцы - мелкие охотящиеся хищники, которые обладают выдержкой при выслеживании жертвы, поэтому от них не следует ожидать активной реакции на внешние раздражители.

Отметим, исследование ученых заканчивается замечанием, что они до сих пор не могут понять, почему же люди так любят кошек. По их мнению, учитывая аспекты поведения последних, для этого нет объективных предпосылок.