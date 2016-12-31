Блогер Божена Рынска считает 86% россиян «дрянным народом»

Светский обозреватель Божена Рынска заявила, что она считает 86% россиян «по определению дрянным народом"

Об этом она рассказала в интервью «Открытой России», объяснив свою позицию касательно крушения Ту-154 Минобороны РФ. В этой авиакатастрофе погибли 92 человека, среди которых были также и российские журналисты.

Узнав о произошедшем, Рынска в своем Facebook разместила пост, в котором радостно отозвалась о гибели журналистов НТВ.

По ее словам, она сожалеет лишь о том, что на борту самолета не летели другие сотрудники этого телеканала.

«Я испытала торжество, вылила его на эмоциях», - комментирует свое сообщение в соцсети Рынска. Как она отмечает, радоваться смерти врага – это ее «конституционное право». Рынска добавляет, что, узнав о трагедии, «почувствовала ликование».

Как оказалось, только 14% россиян Рынска считает той лучшей частью народа, с которой ей комфортно.

«Остальной народ везде по определению дрянной», - утверждает она.

Конфликт с журналистами НТВ произошел у обозревательницы еще в 2014 году. Тогда она избила корреспондента, который хотел взять у нее интервью.

Суд приговорил ее к году исправительных работ. Сама же Рынска неоднократно заявляла, что журналисты НТВ устроили на нее травлю, из-за которой она чуть не погибла.

Следует отметить, что высказывания журналистки возмутили многих граждан РФ. На сайте change.org даже появилась петиция, авторы которой требуют лишить ее гражданства. Под этой инициативой свои подписи уже разместили уже более 170 тыс человек.