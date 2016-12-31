17.12.16 15:422930
Вкусная жизнь: салат с крабовыми палочками
|31.12.16 15:00
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Рецептов салата с крабовыми палочками существует огромное множество и каждая хозяйка готовит его по-своему. Наверное, самый популярный из них рецепт, где в составе ингредиентов присутствует кукуруза
. Мы же сегодня отойдем от классики и приготовим очень простой, но не менее вкусный салат с крабовыми палочками и пекинской капустой. Готовится он элементарно и состав продуктов вполне доступный. На вкус салат получается нежным и легким. Как я написала ниже в совете, вы можете добавить тонко нарезанный огурец - он придаст больше сочности и свежести.
Ингредиенты: 200 гр. пекинской капусты, 200 гр. крабовых палочек, 4 яйца, майонез, соль.
Совет: В салат можно добавить тонко нарезанный свежий огуре
Кол-во порций: 4-6 порций
Вот то, что вам понадобится:
200 гр. пекинской капусты 200 гр. крабовых палочек 4 яйца майонез соль
Шаг №1 Домашний рецепт приготовления:
Яйца отварить вкрутую. Почистить, разрезать пополам и нарезать тонко.
Шаг №2 Крабовые палочки также нарезать тонко.
Шаг №3 Пекинскую капусту тонко нашинковать.
Шаг №4 В глубокую миску положить яйца, крабовые палочки, пекинскую капусту.
Шаг №5 Добавить майонез, все перемешать, посолить по вкусу. Финальная фотография блюда
Приятного аппетита!