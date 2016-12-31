Вкусная жизнь: салат с крабовыми палочками

Рецептов салата с крабовыми палочками существует огромное множество и каждая хозяйка готовит его по-своему. Наверное, самый популярный из них рецепт, где в составе ингредиентов присутствует кукуруза

. Мы же сегодня отойдем от классики и приготовим очень простой, но не менее вкусный салат с крабовыми палочками и пекинской капустой. Готовится он элементарно и состав продуктов вполне доступный. На вкус салат получается нежным и легким. Как я написала ниже в совете, вы можете добавить тонко нарезанный огурец - он придаст больше сочности и свежести.

Ингредиенты: 200 гр. пекинской капусты, 200 гр. крабовых палочек, 4 яйца, майонез, соль.

Совет: В салат можно добавить тонко нарезанный свежий огуре

Кол-во порций: 4-6 порций

Вот то, что вам понадобится:

200 гр. пекинской капусты 200 гр. крабовых палочек 4 яйца майонез соль

Шаг №1 Домашний рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую. Почистить, разрезать пополам и нарезать тонко.

Шаг №2 Крабовые палочки также нарезать тонко.

Шаг №3 Пекинскую капусту тонко нашинковать.

Шаг №4 В глубокую миску положить яйца, крабовые палочки, пекинскую капусту.

Шаг №5 Добавить майонез, все перемешать, посолить по вкусу. Финальная фотография блюда

Приятного аппетита!