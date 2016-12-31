Вкусная жизнь: мясные кексы с перепелиными яйцами

Знаете ли вы, что кексы можно приготовить не только из сладкого теста? Хочу поделиться необычной идеей оформления простого блюда. В основе - мясной фарш, запеченный в форме для кексов. В качестве начинки - перепелиные яйца, благодаря им кексы выглядят красиво в разрезе

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Ингредиенты: 1 кг. мясного фарша, 1 куриное яйцо, 1 луковица, 12 перепелиных яиц, 70 гр. сыра, соль, растительное масло, сметана (или майонез). Данное количество продуктов рассчитано на 12 мясных кексов.

Совет: Если у вас нет формы для маленьких кексов, из фарша можно сделать обычные котлетки, положив в середину перепелиные яйца.

Время приготовления: 1 час .

Общее время: 1 час 10 минут .

Ингредиенты для мясных кексов с перепелиными яйцами Вот то, что вам понадобится:

1 кг. мясного фарша 1 куриное яйцо 1 луковица 12 перепелиных яиц 70 гр. сыра соль растительное масло сметана (или майонез)

Шаг №1

Домашний рецепт приготовления:

Перепелиные яйца отварить - варить 10 минут в кипящей воде. Затем охладить и почистить.

Шаг №2 Сыр натереть на крупной терке. Шаг №3

Лук нарезать мелко. Шаг №4

Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Шаг №5

В мясной фарш добавить яйцо, обжаренный лук, соль, все тщательно перемешать.

Шаг №6 Форму для кексов смазать растительным маслом. Выложить половину фарша. Шаг №7

В середину выложить перепелиные яйца. Шаг №8

Выложить оставшийся фарш. Шаг №9

Кексы смазать сметаной и посыпать сыром. Запекать в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.

Финальная фотография блюда

Приятного аппетита!