17.12.16 15:422930
Вкусная жизнь: мясные кексы с перепелиными яйцами
|31.12.16 10:30
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Знаете ли вы, что кексы можно приготовить не только из сладкого теста? Хочу поделиться необычной идеей оформления простого блюда. В основе - мясной фарш, запеченный в форме для кексов. В качестве начинки - перепелиные яйца, благодаря им кексы выглядят красиво в разрезе
.
Ингредиенты: 1 кг. мясного фарша, 1 куриное яйцо, 1 луковица, 12 перепелиных яиц, 70 гр. сыра, соль, растительное масло, сметана (или майонез). Данное количество продуктов рассчитано на 12 мясных кексов.
Совет: Если у вас нет формы для маленьких кексов, из фарша можно сделать обычные котлетки, положив в середину перепелиные яйца.
Время приготовления: 1 час .
Общее время: 1 час 10 минут .
Ингредиенты для мясных кексов с перепелиными яйцами Вот то, что вам понадобится:
1 кг. мясного фарша 1 куриное яйцо 1 луковица 12 перепелиных яиц 70 гр. сыра соль растительное масло сметана (или майонез)
Шаг №1
Домашний рецепт приготовления:
Перепелиные яйца отварить - варить 10 минут в кипящей воде. Затем охладить и почистить.
Шаг №2 Сыр натереть на крупной терке. Шаг №3
Лук нарезать мелко. Шаг №4
Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Шаг №5
В мясной фарш добавить яйцо, обжаренный лук, соль, все тщательно перемешать.
Шаг №6 Форму для кексов смазать растительным маслом. Выложить половину фарша. Шаг №7
В середину выложить перепелиные яйца. Шаг №8
Выложить оставшийся фарш. Шаг №9
Кексы смазать сметаной и посыпать сыром. Запекать в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.
Финальная фотография блюда
Приятного аппетита!