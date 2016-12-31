Верхний банер

Вкусная жизнь: рулет из свинины "Калейдоскоп'"

31.12.16 12:00Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Оригинальность этого рецепта - в сочетании сухофруктов и мяса. Блюдо имеет сладкий вкус, но одновременно с этим имеет легкую пикантность за счет чеснока. В разрезе мясо выглядит красиво, поэтому с легкостью станет украшением праздничного стола

.

Ингредиенты: 1 кг. свинины (шейка, карбонад, окорок), 80 гр. кураги, 80 гр. чернослива, 150 гр. сыра, 2 зубчика чеснока, соль. Данное количество продуктов рассчитано на 4-6 порций.

Совет: Для рулета можно использовать говядину.

Время приготовления: 1 час 40 минут .

Общее время: 1 час 50 минут .

Вот то, что вам понадобится: 1 кг. свинины 80 гр. кураги 80 гр. чернослива 150 гр. сыра 2 зубчика чеснока соль

Fgh

Домашний рецепт приготовления:

Чернослив и курагу залить кипятком на 10 минут.

Шаг №2

Воду слить, сухофрукты нарезать маленькими кусочками.

Шаг №3

На мясе сделать надрез не до конца таким образом, чтобы его можно было "развернуть". Мясо отбить с двух сторон, посолить.

Шаг №4

Выложить курагу и чернослив.

Шаг №5

Выложить чеснок, выдавленный через пресс и сыр, натертый на крупной терке.

Шаг №6

Свернуть рулетом, перевязать ниткой.

Шаг №7

Завернуть в несколько слоев фольги и запекать 1,5 часа при температуре 180-200 градусов. За 10 минут до окончания, фольгу развернуть и запечь мясо до золотистой корочки. Финальная фотография блюда

Ytr

Приятного аппетита!

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 31.12.2016

Закругление верхнее-левое

15:37Меркель: терроризм стал главным испытанием для Германии

15:22Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

15:00Вкусная жизнь: салат с крабовыми палочками

14:50Эксперт рассказал, чего нельзя делать накануне Нового года

14:43Новогодние приметы на Год Огненного Петуха

14:31Всего на Николаевщину приехали 8524 вынужденных переселенца

14:18Порошенко наградил Джона Маккейна орденом Свободы

14:00Fitch о рейтинге ПриватБанка: Ограниченный дефолт

13:47В Италии скончался создатель «Киндер-сюрприза» Уильям Салис

13:30Скоро і в Миколаєві можна буде одружитися за добу

13:24Что нужно выбросить в преддверии Нового года из дома и головы

13:08От новогоднего переедания можно умереть

12:51Система е-декларирования может отключиться 1 января 2017 года

12:37Песков выругался в эфире телеканала

12:21Дорогие николаевцы! С Новым годом и Рождеством Христовым!

12:00Вкусная жизнь: рулет из свинины "Калейдоскоп'"

11:45Знаменитые одесские пятерняшки снялись в новогодней фотосессии (ВИДЕО)

11:28В следующем году в Николаеве появится новая главная городская елка, а вот на иллюминацию денег нет

11:19Милосердия! Маленькому ребенку, пострадавшему из-за врачей, срочно требуется помощь

11:08Приватбанк ввел специальный график инкассации банкоматов и терминалов перед праздниками

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.12.16 15:422930

Увага, пошук!

17.12.16 16:052330

Елизавета Боярская на Новый год сыграет Бабу Ягу

17.12.16 16:253050

Николаев. Городская ёлка на Соборной площади глазами дрона

17.12.16 16:552380

Майдан в Корее: в Сеуле на митинг за импичмент президента вышли 300 тысяч человек

Самые читаемые

21.12.16 16:0610070

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

27.12.16 08:406720

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:546150

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

22.12.16 18:466100

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама