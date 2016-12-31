17.12.16 15:422930
Вкусная жизнь: рулет из свинины "Калейдоскоп'"
|31.12.16 12:00
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Оригинальность этого рецепта - в сочетании сухофруктов и мяса. Блюдо имеет сладкий вкус, но одновременно с этим имеет легкую пикантность за счет чеснока. В разрезе мясо выглядит красиво, поэтому с легкостью станет украшением праздничного стола
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Ингредиенты: 1 кг. свинины (шейка, карбонад, окорок), 80 гр. кураги, 80 гр. чернослива, 150 гр. сыра, 2 зубчика чеснока, соль. Данное количество продуктов рассчитано на 4-6 порций.
Совет: Для рулета можно использовать говядину.
Время приготовления: 1 час 40 минут .
Общее время: 1 час 50 минут .
Вот то, что вам понадобится: 1 кг. свинины 80 гр. кураги 80 гр. чернослива 150 гр. сыра 2 зубчика чеснока соль
Домашний рецепт приготовления:
Чернослив и курагу залить кипятком на 10 минут.
Шаг №2
Воду слить, сухофрукты нарезать маленькими кусочками.
Шаг №3
На мясе сделать надрез не до конца таким образом, чтобы его можно было "развернуть". Мясо отбить с двух сторон, посолить.
Шаг №4
Выложить курагу и чернослив.
Шаг №5
Выложить чеснок, выдавленный через пресс и сыр, натертый на крупной терке.
Шаг №6
Свернуть рулетом, перевязать ниткой.
Шаг №7
Завернуть в несколько слоев фольги и запекать 1,5 часа при температуре 180-200 градусов. За 10 минут до окончания, фольгу развернуть и запечь мясо до золотистой корочки. Финальная фотография блюда
Приятного аппетита!