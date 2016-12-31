Вкусная жизнь: рулет из свинины "Калейдоскоп'" Оригинальность этого рецепта - в сочетании сухофруктов и мяса. Блюдо имеет сладкий вкус, но одновременно с этим имеет легкую пикантность за счет чеснока. В разрезе мясо выглядит красиво, поэтому с легкостью станет украшением праздничного стола . Ингредиенты: 1 кг. свинины (шейка, карбонад, окорок), 80 гр. кураги, 80 гр. чернослива, 150 гр. сыра, 2 зубчика чеснока, соль. Данное количество продуктов рассчитано на 4-6 порций. Совет: Для рулета можно использовать говядину. Время приготовления: 1 час 40 минут . Общее время: 1 час 50 минут . Вот то, что вам понадобится: 1 кг. свинины 80 гр. кураги 80 гр. чернослива 150 гр. сыра 2 зубчика чеснока соль Домашний рецепт приготовления: Чернослив и курагу залить кипятком на 10 минут. Шаг №2 Воду слить, сухофрукты нарезать маленькими кусочками. Шаг №3 На мясе сделать надрез не до конца таким образом, чтобы его можно было "развернуть". Мясо отбить с двух сторон, посолить. Шаг №4 Выложить курагу и чернослив. Шаг №5 Выложить чеснок, выдавленный через пресс и сыр, натертый на крупной терке. Шаг №6 Свернуть рулетом, перевязать ниткой. Шаг №7 Завернуть в несколько слоев фольги и запекать 1,5 часа при температуре 180-200 градусов. За 10 минут до окончания, фольгу развернуть и запечь мясо до золотистой корочки. Финальная фотография блюда Приятного аппетита! На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама