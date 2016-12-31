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В следующем году в Николаеве появится новая главная городская елка, а вот на иллюминацию денег нет

31.12.16 11:28Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В следующем году планируется купить новую главную городскую елку Николаева, так как нынешняя уже устарела. Об этом на постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития Николаевского городского совета сообщила начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Лилия Заворотняя.

Депутат Николаевского городского совета Вячеслав Апанасенко попросил, чтобы в следующем году Соборная площадь была обеспечена иллюминацией, так как в других городах.

-Почему у нас на площади нет нормальной и обещанной иллюминации? В Киеве на то, чтобы поставить елку и сделать хорошее иллюминационное шоу из городского бюджета была выделено совсем мало, остальные деньги были вложены инвесторами, которые и у нас в городе есть и готовы в это вкладывать деньги, -сказал Апанасенко.

Лилия Заворотняя рассказала, что денег, которые выделяют на мероприятия в целом очень мало и их недостаточно на то, чтобы сделать хорошую иллюминацию.

-В этому году на украшение Соборной площади и установку елки было потрачено немного больше 200 тыс. грн. В следующем году на все мероприятия, а это и День города, и День Победы, и Новый год, выделено всего лишь 1 млн. 600 тыс. грн. В эту сумму входит и приобретение новой городской елки, так как нынешней уже 9 лет и она не выдерживает большой нагрузки от иллюминации, - сказала Заворотняя.

Заместитель городского головы Валентин Гайдаржи отметил, что прежде чем устанавливать и выделять деньги на иллюминацию, стоит рассмотреть все технические нюансы, так как сеть на Соборной может просто не выдержать напряжения при большом количестве вольт, пишут Новости-Н.

Данный вопрос был взят на рассмотрение заместителем городского головы Валентином Гайдаржи и начальником управления по вопросам культуры Лилией Заворотней.

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Суббота, 31.12.2016

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