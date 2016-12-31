На Новый год николаевцы смогут увидеть возле Луны огромную комету

В новогоднюю ночь жители Николаева, как и все, кто живет в восточном полушарии Земли, смогут увидеть комету на небе вблизи Луны.

"Забудьте о фейерверках, посмотрите в Новый год на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на запад", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что увидеть комету невооруженным глазом будет невозможно, , пишет CNN.

Комета названа в честь астрономов, которые ее обнаружили в 1948 году, и называется 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.

Отмечается, что комета проходит вдоль своей орбиты впервые за 5 лет.